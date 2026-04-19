Transport public gratuit în fiecare zi de vineri: Orașul din România care a introdus măsura

Călătorii pot circula fără bilet în acest oraș în fiecare zi de vineri. Gratuitatea a intrat în vigoare la începutul acestei luni și ar putea fi extinsă în viitor și în alte localități, anunță autoritățile.

Brașovul a implementat această măsură de la 1 aprilie, prin programul „Vinerea Verde”, pentru a încuraja folosirea autobuzelor și a troleibuzelor în locul mașinii personale, potrivit Observator News.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei, explică: „Strategia noastră este de a transforma transportul în comun în principala soluție de mobilitate în interiorul orașului”. Măsura se aplică în oraș și spre Poiana Brașov, fiind destinată atât localnicilor, cât și turiștilor.

„Încercăm să le oferim posibilitatea, măcar la început, să testeze ce înseamnă transportul în comun”, a adăugat Toarcea. Acest program urmează să fie introdus şi în alte localităţi.

Costul inițiativei este estimat între 1,6 și 1,7 milioane de lei, sumă acoperită din bugetul local pentru a reduce aglomerația și poluarea.

Oamenii consideră măsura utilă: „Se mai degajează traficul, este foarte aglomerat”, spune o femeie. Un alt brașovean adaugă că programul este un sprijin și pentru cei cu venituri mici sau pentru pensionari, mai ales în contextul prețului ridicat al combustibilului.

