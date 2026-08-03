Transportatorii cer autorităților să analizeze urgent „prețurile speculative” la carburanți

Motorina standard costă luni dimineață peste 10,5 lei în toate stațiile de alimentare din țară, iar sortimentul premium a depășit pragul de 11 lei, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor la carburanți, consultate de HotNews.

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) a cerut luni autorităților de reglementare și control o analiză urgentă a modului de formare a „prețurilor speculative” la carburanți, în ultimele trei săptămâni.

„FORT solicită normalizarea prețurilor și a marjelor de profit din domeniul carburanților, astfel încât acestea să reflecte evoluția reală a pieței și să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței: analizarea urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței reale pe piață”, potrivit comunicatului de presă citat de Agerpres.

Transportatorii spun că, în timp ce prețul barilului de petrol este cu mult sub maximele atinse în perioada conflictului din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la prețuri istorice.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăsește în prețul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele și milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, au explicat reprezentanții FORT.

Aceștia consideră că un preț corect la motorină nu este doar problema transportatorilor, ci „este o condiție esențială pentru protejarea economiei României, pentru limitarea inflației și pentru păstrarea competitivității companiilor românești”.

Cât costă petrolul luni

Țițeiul Brent era cotat la 1 iulie la aproximativ 70 de dolari per baril, ajungând pe 24 iulie la 100 de dolari. De atunci, prețul a fluctuat, fără a mai depăși nivelul de 100 de dolari.

Cel mai ridicat nivel al cotației a fost atins pe 4 mai, când un baril costa puțin peste 114 dolari.

Luni, prețul țițeiului Brent a scăzut cu aproximativ 5%, sub 84 de dolari pe baril, în urma unui anunț făcut de președintele SUA, Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că discuțiile de pace cu Iranul vor fi reluate astăzi, după ce a anulat un atac militar împotriva Republicii Islamice.

România, campioană la scumpirile pentru motorină

România este campioana scumpirilor la motorină din UE în ultimele șapte zile, cu un avans al prețurilor la pompă de 7,5%.

Prețul carburanților în aceste zile este unul nemaiîntâlnit până acum în benzinăriile din țara noastră.

Aceasta în condițiile în care au fost și țări unde carburanții s-au ieftinit, cum ar fi Irlanda, Slovenia și Italia. Citiți aici care sunt posibilele explicații.