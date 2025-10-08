Cod roșu de ploi: Transportul public din Constanța, suspendat temporar

Ieșirea autobuzelor pe traseu în municipiul Constanța a fost suspendată pentru câteva ore din cauza acumulărilor de apă pe fondul codului roșu de ploi abundente.

Circulația a fost suspendată începând cu ora 6, din cauza inundațiilor și acumulărilor de apă din oraș. La această oră, autobuzele au început să circule progresiv pe traseele unde condițiile permit desfășurarea transportului în siguranță, conform Ziua de Constanța.

Reprezentanții transportului public informează că, în funcție de condițiile meteo și de degajarea apei de pe carosabil, transportul de călători va fi reluat treptat pe toate liniile, cât mai curând posibil.

Călătorii sunt avertizați că pot apărea întârzieri pe traseu și li se recomandă să urmărească informațiile oficiale pentru actualizări privind circulația autobuzelor.

