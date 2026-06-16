Tranzacție: Fabrică din România preluată de francezi

Holdingul german Mutares SE & Co. KGaA vinde Walor Precision Turning, divizia de piese forjate a producătorului francez de componente auto Walor Group, inclusiv fabrica din România, cu 180 de angajați și afaceri de peste 200 milioane de lei în 2025.

Cumpărătorul este firma franceză de private equity Reed Capital, specializată în achiziția și restructurarea activelor desprinse din companii (carve-outs) și a firmelor aflate în dificultate financiară sau operațională.

Walor Precision Turning include trei unități de producție, aflate în Sfântu Gheorghe, Legé (Franța) și Irapuato (Mexic), fiind un furnizor important de componente metalice de înaltă precizie pentru sistemele de siguranță pasivă auto, în principal pentru pretensionatoare de centuri de siguranță și dispozitive de umflare a airbagurilor.

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