Tranzacție – Gigant francez intră în România

Multinaționala franceză SPIE, printre cei mai mari furnizori europeni de servicii multitehnice în energie și comunicații, cu venituri anuale de peste 10 miliarde de euro și 55.000 de angajați, intră în România, cu achiziția afacerii locale a germanilor de la ROFA Industrial Automation.

Achiziția este parte a unei tranzacții mai ample, prin care SPIE preia, indirect, controlul asupra ROFA, prin intermediul diviziei SPIE Germany Switzerland Austria (SPIE DACH), cu sediul în Germania și activități în Europa Centrală, relevă datele analizate de Profit.ro.

Operațiunea a primit acum aprobarea Comisiei Europene.

ROFA Industrial Automation, cu sediul în Kolbermoor, Bavaria, furnizează servicii de inginerie și soluții la cheie pentru automatizarea fabricilor și depozitelor logistice, având peste 1.200 de angajați, în Germania, Olanda, România, Polonia, Ungaria, SUA și China.

Grupul a raportat afaceri de aproximativ 430 de milioane de euro în 2025.

ROFA Controls România, înființată în 2012, furnizează servicii de asistență pentru membrii grupului în construcția electromecanică a instalațiilor de producție, în asamblarea finală a tehnologiei de control și în sistemele de cablare mobile.

