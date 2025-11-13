Tranzacție în Pilonul II de pensii: Grupul BT preia fondul administrat de BRD. Câți români au pensii private la acest fond și câți bani au strâns până acum

Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat joi că a aprobat achiziția fondului de pensii administrate privat de BRD de către grupul Banca Transilvania. Peste 600.000 de români contribuie în prezent la fondul de pensii gestionat de BRD, cel mai mic din piață, iar valoarea activelor acestora depășea 7,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie din acest an.

BT devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond din Pilonul II

Prin finalizarea acestei tranzacții, grupul BT devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II), spune ASF.

Această evoluție reprezintă un pas semnificativ în procesul de consolidare și maturizare a pieței fondurilor de pensii private, confirmând interesul investitorilor pentru un sector care joacă un rol strategic în economia României.

„Prin această tranzacție, sistemul de pensii private din România marchează o etapă de referință: apariția, după 17 ani de la înființarea sistemului, a primului administrator cu capital românesc al unui fond de pensii Pilon II.” a declarat Dan Armeanu, vicepreședintele ASF, responsabil de sectorul de pensii private.

Peste 600.000 de români au pensii private la BRD

La finalul lunii iunie 2025, peste 8,38 milioane de români erau înscriși în cele 7 fonduri de pensii administrate private, iar valoarea activelor nete depășea 170,8 miliarde de lei, arată cele mai recente date publicate de ASF.

BRD gestionează cel mai mic fond de pensii din Pilonul II, cu 600.690 de participanți la 30 iunie 2025 și active în valoare de peste 7,8 miliarde de lei, potrivit datelor APAPR (Asociația administratorilor fondurilor de pensii administrate privat).

La finalul lunii iunie 2025, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 20.571 lei, înregistrând o creștere de 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Pe parcursul trimestrului II 2025 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 848 milioane lei pentru 27.316 participanți și beneficiari.

