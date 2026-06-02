Tranzacție majoră în România. Holcim cedează o fabrică locală pentru a primi avizul UE de a cumpăra Xella România

Producătorul elvețian de ciment Holcim urmează să obțină aprobarea UE pentru a cumpăra afacerea din România a grupului german Xella, unul dintre liderii pieței locale de materiale de construcții.

Tranzacția, anunțată anterior de Profit.ro, este parte a unui acord de 1,85 miliarde de euro pentru achiziția grupului-mamă, cu sediul în Germania și peste 4.000 de angajați în 21 de țări.

Holcim a semnat un acord angajant pentru preluarea producătorului german de materiale de zidărie Xella Group de la firma americană de private equity Lone Star Funds, într-o tranzacție ce evaluează grupul german la 1,85 miliarde de euro.

Noutatea este că acum, ca parte a revizuirii de către Comisia Europeană a achiziției Xella, Holcim s-a oferit să scoată la vânzare afacerea sa de beton din Adjud (România), în așteptarea testării pieței de către autoritatea de reglementare, conform Reuters.

