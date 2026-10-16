Tratamentul pentru dermatita la nou-născuți: cum este abordat de dr. Ingrid Bălan, coautoarea Vindecă DAI

Tot mai multe familii caută explicații clare și vor un plan care să țină cont de întreaga imagine a bolii, nu doar de piele. Un răspuns vine din practica dr. Ingrid Bălan, medic specialist pediatru și coautoare a cărții „Vindecă natural dermatita atopică, alergiile și intoleranțele alimentare ale copilului tău„, alături de Dumitru Bălan.

Abordarea sa pornește de la ideea că dermatita atopică se gestionează printr-un protocol complet, în care îngrijirea pielii, alimentația și stilul de viață sunt corelate

Dermatita atopică afectează la nivel mondial aproximativ 72,4 milioane de copii (*) și 129 de milioane de persoane de toate vârstele (potrivit studiilor, date concrete au fost publicate în 2021**), iar tendința este de creștere.

Departe de a fi doar o afecțiune dermatologică, dermatita atopică influențează calitatea somnului, imunitatea și, în cazurile severe, poate genera complicații oculare și metabolice. O categorie de pacienți mai vulnerabilă este cea a bebelușilor și nou-născuților, ale căror simptome pot îngrijora părinții aflați la prima confruntare cu această afecțiune.

Părinți îngrijorați și simptome care revin

Una dintre principalele provocări în cazul dermatitei atopice este faptul că afecțiunea poate reapărea, uneori cu erupții mai intense decât în episoadele anterioare. De aceea, dermatita atopică necesită o abordare și un protocol pe termen lung, construite împreună cu medicul.

În cabinetul unui pediatru care se confruntă frecvent cu cazuri de dermatită atopică predomină copiii cu manifestări specifice afecțiunii, unii cu suspiciune de diagnostic, alții cu diagnostic stabilit. Aici vin părinți cu bebeluși și copii de toate vârstele, care au încercat diverse soluții sau remedii pe cont propriu înainte de a ajunge la specialist.

De ce nu este suficient să privești doar pielea

Din perspectiva Vindecă DAI, pielea nu este singurul punct de atenție. Alimentația face parte din protocol, iar familiile sunt îndrumate spre schimbări legate de ceea ce consumă cel mic, de lichidele cu care se hidratează și de ritmul de viață al întregii familii. Pe fondul numeroaselor surse de poluare și al stilului de viață modern, acordarea unei atenții mai mari alimentelor consumate poate fi o modalitate de a susține o alimentație variată și echilibrată.

În acest sens, nu mai este suficient ca părinții să caute suplimente pentru alergii copii sau produse care sprijină pielea atopică. Acestea pot deține un anumit rol, dar luate separat nu sunt de ajuns. Este nevoie de un protocol complex și complet, care privește stilul de viață în ansamblul lui.

Cum poate fi gestionată dermatita atopică în prezent

Evoluția afecțiunii nu a adus o soluție universală, în sensul că nu s-a inventat încă un tratament dermatita nou nascut care să elimine definitiv afecțiunea, însă resursele actuale permit gestionarea acesteia.

Recomandarea pentru părinții cu copii cu dermatită este de a evalua mai atent ce consumă, cu ce se hidratează și ce ritm de viață au. Totodată, sunt încurajați să ia în considerare și soluțiile naturale, ca parte dintr-un plan susținut pe termen lung.

Curiozități comune

Cum se manifestă dermatita atopică la nou-născuți și când este recomandat un consult de specialitate?

La bebeluși, afecțiunea se poate manifesta prin piele uscată, roșeață, iritații și mâncărime, care îi fac pe cei mici neliniștiți și le pot perturba somnul. Dacă observi astfel de semne, un consult la medicul pediatru ajută la clarificarea diagnosticului, mai ales dacă erupțiile revin sau se extind.

Există un tratament pentru dermatita la nou-născuți?

Dermatita atopică este o afecțiune care reapare, iar gestionarea ei presupune un plan stabilit împreună cu medicul. Poate include îngrijirea pielii, atenția la factorii care declanșează episoadele, alimentația și monitorizarea evoluției. Abordarea pe termen lung contează mai mult decât soluțiile de moment.

Suplimentele pentru alergii pot înlocui celelalte măsuri?

Suplimentele pot face parte dintr-un protocol mai amplu, însă nu înlocuiesc consultul medical, alimentația echilibrată și un stil de viață adaptat. La copiii mici, administrarea unui supliment ar trebui să fie o decizie luată după o discuție cu medicul pediatru, care poate recomanda produsul potrivit și doza adecvată vârstei.

În final

Dermatita atopică rămâne o afecțiune care cere răbdare, informare corectă și o abordare complexă, nu soluții de moment. Cartea Vindecă DAI, semnată de dr. Ingrid Bălan și Dumitru Bălan, este un ghid practic care valorifică experiența celor doi autori, venind în sprijinul părinților cu copii afectați de dermatita atopică. Pentru mai multe informații despre protocolul propus de cei doi autori, cititorii pot consulta resursele disponibile pe vindecadai.ro.

Notă:

*conform unui studiu publicat în Journal of Allergy and Clinical Immunology / ScienceDirect

**conform studiului publicat în Journal of the American Academy of Dermatology (Whang et al., 2025), bazat pe datele Global Burden of Disease Study 2021

Articol susținut de VindecaDAI