„Trebuie să acţionăm rapid. E posibil că preţul să sară de 10 lei”. Avertisment de la Cotroceni despre preţul combustibilului

Consilierul prezidențial Radu Burnete a respins afirmația șefului OMV conform căreia cei care nu vor plăti mai mult „vor merge pe jos”, referitoare la scumpirea carburanților.

De aproximativ o săptămână, prețurile carburanților au înregistrat o creștere accelerată, benzina depășind 9 lei pe litru în București, iar motorina apropiindu-se de pragul de 10 lei.

„Trebuie să acţionăm rapid, fără să ne aruncăm cu capul înainte. Aici cred că mesajul preşedintelui că trebuie să mai stăm totuşi o săptămână, două, până să începem să luăm măsuri excepţionale e cel potrivit”, a afirmat Radu Burnete, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Oficialul de la Cotroceni a adăugat că această perioadă de analiză este utilă, punctând că „să anunţi în secunda doi o măsură, ca după aia să întâmple altceva, care te ia prin surprindere, nu e cel mai înţelept mod de a acţiona”.

Întrebat care ar fi cel mai negru scenariu şi dacă barilul de petrol ar ajunge la 180 de dolari, motorina ar putea ajunge la 17 lei litru în România, Radu Burnete a răspuns:

„Acum dacă facem un Excel şi luăm regula de trei simplă, dacă barilul ajunge la 400 de dolari, ce se întâmplă cu preţul motorinei? Ăsta e mai degrabă un exerciţiu pe care comentatorii sau analiştii trebuie să-l facă. Eu cred că, din nou, ca decidenţi nu trebuie să panicăm lumea. Da, e posibil ca preţul să sară de 10 lei.”

El a explicat că actuala criză este generată de blocajele din strâmtoarea Ormuz, prin care trec volume semnificative de resurse energetice la nivel global: „Aproape o treime din combustibilii pe care îi folosim pe planetă în clipa de faţă sunt blocaţi acolo. Asta ce înseamnă? Că cineva trebuie să consume mai puţin.”

De asemenea, consilierul prezidenţial a avertizat că dacă România va plafona preţul motorinei, atunci aceasta ar putea merge în alte zone ale lumii unde nu există plafonare, riscând să lase piața internă fără stocuri.

„România importă o mare parte a motorinei. Dacă noi începem să plafonăm preţul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului unde preţul nu e plafonat. Un benzinar în România care are preţul plafonat nu va mai putea să ofere preţurile de pe piaţa internaţională şi atunci poţi să ajungi într-o situaţie de penurie”, a explicat Radu Burnete.

Acesta a concluzionat că este preferabil ca piața să rămână liberă pentru a asigura aprovizionarea, urmând să fie găsite „alte modalităţi de a atenua şocul” pentru consumatori.

Întrebat dacă scumpirile vor face alimentarea imposibilă pentru români, Radu Burnete a declarat:

„Ăsta e un scenariu extrem că nu ne vom mai permite să alimentăm la pompă. Nu cred că vom ajunge acolo. Lumea se adaptează foarte, foarte repede. Companiile mari petroliere și marile state vor găsi căi de a aduce alte resurse în piaţă, doar că asta nu se poate face în două, trei săptămâni. E posibil ca, pe o perioadă foarte scurtă, să vedem această tensiune foarte mare în piaţă.”

