Trecerea Bulgariei la euro: Unde sunt cele mai mari scumpiri / Bulgarii au retras 18 milioane de euro din bancomate în primele 48 de ore

Cele mai mari creșteri de prețuri după ce Bulgaria a trecut la moneda euro, de la 1 ianuarie, sunt în saloanele de coafură, pentru parcări și garaje, dar și în construcții. În cazul alimentelor, despre care se vorbește cel mai mult, nu s-a constatat nicio creștere drastică. Marile lanțuri de magazine își protejează reputația și nu își permit să majoreze prețurile nereglementat, spune Vladimir Ivanov, șeful centrului de coordonare pentru introducerea monedei euro, citat de 24Chasa.

Scumpiri există și la restaurante, dar asta nu este urmare a trecerii la euro, ci a creșterii salariului minim și a costurilor generale cu forța de muncă, a spus la Nova TV Atanas Dimitrov de la Asociația Hotelierilor.

„Nu ne așteptăm la o creștere nejustificată a prețurilor. Creșterea prețurilor în restaurante este determinată de mai mulți factori – prețurile furnizorilor, o creștere semnificativă a salariilor. Prețurile în restaurante au fost crescute semnificativ din cauza costului forței de muncă”, a comentat acesta când a fost întrebat dacă a existat o creștere nejustificată a prețurilor în sector în primele zile de la introducerea monedei euro în Bulgaria. De la începutul acestui an, salariul minim a fost majorat la 620,20 euro pe lună.

Pentru a compara prețurile din Bulgaria și din alte țări ale UE, trebuie luat în considerare întregul coș de produse pentru consumatori, nu doar produsele individuale, a explicat și un oficial din cadrul lanțului Lidl.

„Până când nu ne vom putea acoperi nevoile cu producția proprie, așa cum este cazul untului sau al cărnii de vită, unele produse vor fi mai scumpe în țara noastră decât în ​​țările care le produc. Pentru produse individuale, există întotdeauna motive de piață pentru un preț sau altul”, a explicat acesta. Doar costul importului unui produs crește prețurile în Bulgaria cu 1%, alte 20% reprezentând TVA-ul aferent.

De la 1 ianuarie, la Centrul de coordonare pentru introducerea monedei euro au fost peste 1.500 de apeluri legate de euro, a declarat Vladimir Ivanov, șeful centrului, citat de 24Chasa.

Partidele și organizațiile neguvernamentale, care au demonstrat deja că nu sunt prietene cu moneda euro, încearcă să creeze panică în jurul lansării sale și al rezultatelor introducerii sale, mai spune șeful centrului de coordonare pentru introducerea monedei euro.

Bulgarii au retras 18 milioane de euro în primele 48 de ore de la aderarea țării noastre la zona euro

Retragerile de la bancomat reprezintă peste 125 de mii de tranzacții în valoare de peste 18 milioane de euro, cu o sumă medie de 144 de euro per retragere, mai scrie publicația citată.

În perioada 1-2 ianuarie 2026, prin intermediul infrastructurii naționale de carduri și plăți au fost făcute aproape un milion de tranzacții POS și ATM, în valoare totală de aproape 42 de milioane de euro, a anunțat compania „Borika”, care deservește infrastructura națională de carduri și plăți.

În primele 48 de ore, sistemul a procesat peste 804 mii de tranzacții POS în valoare de peste 20 de milioane de euro,, iar depunerile la bancomat – aproape 3.500 de tranzacții- au fost în valoare de aproape 3,8 milioane de euro,mai arată oficialii bulgari.

Intensitatea pentru perioada respectivă a fost de aproape 19.446 de tranzacții pe oră (aproximativ 324 de operațiuni pe minut), sau 5,4 operațiuni pe secundă, adică peste cinci operațiuni cu cardul au fost efectuate în fiecare secundă.