Trecutul șoferului care a lovit mortal doi oameni în centrul Brașovului. Salvase un turist care nu știa să înoate din mare

Bărbatul implicat în tragedia din centrul Brașovului salvase un turist de la înec în urmă cu mai bine de un deceniu. Doi oameni au murit în urma accidentului de marți seara din centrul orașului, iar altul e în stare gravă.

Apar noi informații în cazul tragediei petrecute marți seara în centrul Brașovului, în urma căreia au murit doi oameni, iar un altul este în stare gravă la spital.

Potrivit publicației locale BizBrașov, șoferul Dusterului care a intrat în plin în trotuarul de pe strada Mureșenilor, a fost implicat în urmă cu 11 ani, în timp ce se afla în concediu la Neptun, într-o operațiune de salvare de la înec a unui turist care nu știa să înoate și se pierduse în apa mării.

Șoferul are 50 de ani, iar potrivit poliției, „din primele date obţinute de echipa de cercetare prezentă la faţa locului se pare că bărbatul, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureşenilor, în zona intersecţiei cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spaţiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureşenilor, unde a acroşat trei pietoni”, precizează informarea IPJ Braşov.

Cele două victime care au murit sunt un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț și un turist german de 34 de ani. Un alt turist german este rănit grav.

Șoferul care a produs accidentul a fost adus la UPU, unde a fost consultat şi i s-a recomandat internarea, dar a refuzat-o, scrie Agerpres.