Trei adolescenți au comandat mâncare pe Glovo. Apoi au atacat livratorul pe o stradă din Craiova

Un băiat de 16 ani a fost reținut, după ce împreună cu doi prieteni, tot minori, a comandat mâncare prin aplicația Glovo și a atacat livratorul cu spray lacrimogen.

Incidentul a avut loc în noaptea de dumincă, scrie publicația locală Jurnalul Olteniei. Adolescenții au comandat mâncare, setând adresa de destinație pe strada Căpitan Nicolae Vulovici din municipiul Craiova. Conform unor surse judiciare, băieții în vârstă de 14, 15 și 16 ani nu doreau să plătească pentru comandă.

Când curierul, în vârstă de 28 ani, cetățean sirian, a ajuns la adresă, băieții au încercat să îl deposedeze de pachetul cu mâncare, potrivit Digi 24.

Tânărul a ripostat. Încercând să recupereze comanda, el a fost pulverizat cu spray lacrimogen.

Polițiștii au identificat minorii bănuiți de comiterea faptei și au fost duși la audieri.

Adolescentul de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de tâlhărie calificată, a transmis miercuri IPJ Dolj.

El a fost introdus ieri în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.