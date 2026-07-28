Trei aplicații care te vor ajuta să navighezi mai bine în oraș, în newsletter-ul Good Tech de pe 29 iulie

Dacă îți place să descoperi restaurante bune, să cauți cafeaua perfectă sau vrei să scapi de stresul găsirii unui frizer disponibil, cele trei recomandări de aplicații, din ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech s-ar putea să îți economisească timp și câteva dezamăgiri. Pentru a afla care sunt trebuie să te abonezi la newsletter.

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Cele mai utile aplicații din ultimii ani nu mai sunt cele care încearcă să facă de toate, ci cele care rezolvă foarte bine o singură problemă. Și, surprinzător, tocmai asta le oferă șansa de a construi comunități în jurul lor.

În ediția de mâine a Good Tech vorbim și despre cum aplicațiile de nișă ar putea readuce ceva ce internetul părea că a pierdut odată cu dispariția forumurilor: spațiile în care oamenii pasionați de același lucru discută, își recomandă produse și locuri și, uneori, ajung să se întâlnească și în viața reală.

Dacă vrei să afli care sunt cele trei aplicații recomandate și de ce ele ar putea spune ceva mai profund despre direcția în care se îndreaptă internetul, te poți abona la Good Tech. Newsletterul ajunge în inbox în fiecare miercuri dimineață.