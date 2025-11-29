Trei călugărițe rebele care au fugit din azilul de bătrâni la mănăstirea din Alpi li s-a permis să rămână acolo, cu condiția să renunțe la rețelele de socializare

Cele trei călugărițe, de la stânga la dreapta: sora Rita, sora Regina și sora Bernadette, în timpul unui interviu într-o pensiune. Călugărițele ocupă fosta lor mănăstire din Goldenstein, lângă Salzburg, de la începutul lunii septembrie, deoarece nu doresc să locuiască într-un azil de bătrâni. Sursă foto: Noah Hatz / DPA / Profimedia

Trei călugărițe austriece octagenare, care au fugit dintr-un azil de bătrâni, au primit permisiunea să se întoarcă la mănăstirea lor închisă până la „noi dispoziții”, relatează BBC. Cu toate acestea, oficialii bisericii au impus mai multe condiții, inclusiv ca acestea renunțe să mai publice pe rețelele de socializare. În timpul confruntării cu autoritățile bisericești, surorile au devenit foarte populare pe internet: au peste o sută de mii de urmăritori pe Instagram.

Sora Bernadette, în vârstă de 88 de ani, sora Regina, în vârstă de 86 de ani, și sora Rita, în vârstă de 82 de ani, sunt ultimele călugărițe de la mănăstirea Kloster Goldenstein din Elsbethen, de lângă Salzburg.

Au petrecut zeci de ani acolo, apoi clădirea medievală a fost cedată unui nou proprietar. În decembrie 2023, călugărițele, după cum afirmă ele, au fost luate din mănăstire împotriva voinței lor și transferate într-o pensiune destinată slujitoarelor în vârstă ale bisericii.

Într-o declarație publicată în numele lor, acestea au afirmat că sunt dispuse să ajungă la un acord de principiu, dar că revendicările și nevoile lor legitime trebuie luate în serios.

Ele au indicat că nu sunt pe deplin mulțumite de oferta Bisericii, afirmând că aceasta are „caracterul unui contract de reducere la tăcere”.

Călugărițele s-au mutat înapoi la mănăstire în septembrie

Călugărițele rebele au reușit în septembrie 2025 să se mute înapoi la mănăstirea lor, cu ajutorul unor foști elevi și al unui lăcătuș, ceea ce a stârnit furia oficialilor Bisericii.

Marcus Grasl, provostul abației Reichersberg, sub jurisdicția căreia se află mănăstirea, a calificat gestul călugărițelor drept „absolut de neînțeles” și le-a îndemnat să se întoarcă la azilul de bătrâni.

În opinia sa, viața într-o clădire goală reprezintă o amenințare la adresa vieții și sănătății femeilor în vârstă, iar decizia de a le transfera la azil a fost luată pentru binele lor.

Povestea călugărițelor a stârnit interesul întregii lumi. Susținătorii le-au ajutat cu alimente, electricitate și rețelele de socializare, postând videoclipuri cu viața de zi cu zi a călugărițelor. În prezent, călugărițele din Goldenstein au aproape 110.000 de urmăritori pe Instagram și câteva mii pe Facebook.

„Sora Rita a primit astăzi primele sale mănuși de box și a vrut să le încerce imediat. Uneori antrenamentul este foarte dur, iar alteori te trezești cu dureri abdominale de la atâta râs“. Dumnezeu să o binecuvânteze pe această minunat”, se arată în descrierea unui clip video publicat pe Instargram.

Condițiile puse călugărițelor

După aproape trei luni de confruntări, purtătorul de cuvânt al episcopiei, Harald Schifffle, a declarat agenției austriece APA că călugărițele pot rămâne în mănăstire, dar cu anumite condiții.

Pe lângă renunțarea la activitatea pe rețelele de socializare, oficialii bisericii doresc, de asemenea, ca călugărițele să se asigure că partea închisă a mănăstirii nu va mai fi accesibilă persoanelor care nu aparțin ordinului.

În schimb, li se va permite să rămână și li se va oferi îngrijire medicală și sprijin spiritual din partea unui preot.

Propunerile au venit după o întâlnire la începutul săptămânii, la care s-a înaintat o posibilă soluție a conflictului. Până în prezent, călugărițele nu și-au dat acordul.

„Acum depinde de surori”, a declarat Harald Schiffl pentru APA.

Conform declarației publicate vineri, cele trei surori nu vor mai avea dreptul să solicite consiliere juridică, iar cerința ca ele și ajutoarele lor să înceteze activitatea pe rețelele de socializare „nu are temei legal și… le-ar priva pe surori de singura protecție rămasă împotriva publicului interesat”.

Călugărițele și-au petrecut aproape toată viața la mănăstire

Cele trei călugărițe și-au petrecut o mare parte din viață la Schloss Goldenstein, un castel care a fost mănăstire și școală privată pentru fete din 1877. Școala, care a început să accepte băieți în 2017, funcționează în continuare.

Sora Bernadette a frecventat școala, ajungând acolo ca adolescentă în 1948. Una dintre colegele ei de clasă a fost actrița austriacă Romy Schneider, una dintre cele mai mari vedete de cinema ale anilor 1960 și 1970.

Sora Regina a ajuns la mănăstire în 1958, iar sora Rita în 1962.

Toate cele trei călugărițe au continuat să lucreze la școală ca profesoare timp de mulți ani. Sora Regina era directoarea școlii.

Dar numărul călugărițelor a scăzut. În 2022, clădirea a fost preluată de Arhiepiscopia Salzburgului și de mănăstirea Reicherberg, o mănăstire augustiniană.

Mutate la azil în 2023

Provostul Markus Grasl de la Mănăstirea Reichersberg a devenit superiorul călugărițelor, iar comunitatea a fost dizolvată oficial la începutul anului 2024.

Călugărițelor rămase li s-a acordat dreptul de ședere pe viață, atâta timp cât sănătatea și capacitatea lor mentală le-au permis acest lucru.

În decembrie 2023, s-a luat decizia de a le transfera într-un azil catolic, unde se simțeau nefericite.

La începutul lunii septembrie, sora Bernadette, sora Rita și sora Regina s-au mutat înapoi, grație foștilor elevi.

Călugărițele au declarat la acea vreme pentru BBC că sunt hotărâte să rămână.

„Înainte să mor în azilul acela, prefer să mă duc pe o pajiște și să intru în eternitate în felul acesta”, a spus sora Bernadette.