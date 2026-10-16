Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac la o școală din SUA. Suspectul, un adolescent de 16 ani, împușcat de un trecător

Atacul soldat cu patru decese a avut loc joi după-amiază în Școala Primară Silver Rail din orașul Bend, Oregon.

Suspectul, un adolescent de 16 ani, a pătruns cu forța în interiorul școlii după ce a tras cu arma în încuietorile ușilor, a anunțat poliția din Bend, potrivit BBC.

El a deschis focul și a ucis un profesor și trei copii de cinci, opt și 11 ani. De asemenea, un copil de șapte ani și un profesor de 54 de ani au fost transportați la spital în stare critică, conform autorităților americane.

Prezența atacatorului în fața școlii a fost semnalată anterior autorităților printr-un apel la numărul de urgență de către o persoană care a spus că un suspect necunoscut trăgea cu o armă lungă în mașina sa. Câteva minute mai târziu, dispeceratul local a primit mai multe apeluri la 911 care semnalau că atacatorul intrase în școală.

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Atacatorul ucis de un trecător

Șeful poliției din Bend, Mike Krantz, a declarat că adolescentul a fost împușcat mortal de un membru al comunității care „l-a urmărit în interiorul școlii și a intrat în confruntare cu el”.

Deși poliția a precizat că autorul atacului a fost un băiat de 16 ani din localitate, identitatea sa nu a fost făcută publică. Nu este clar dacă atacatorul avea vreo legătură cu școala sau care a fost motivul atacului. O anchetă în acest caz este în desfășurare.

Școli închise în oraș

Școlile din întreg orașul Bend au fost închise vineri, la o zi după atac. Comunitatea locală are nevoie de timp pentru a se reface, spun autoritățile.

„Suntem șocați și îndurerați de această tragedie fără sens. Niciun cuvânt nu poate exprima pe deplin durerea pe care o simte comunitatea noastră”, a declarat Steven Cook, cel mai înalt responsabil administrativ al districtului școlar local, într-un comunicat.

În SUA, doar anul trecut au avut loc 235 de incidente cu împușcături în școli, iar în acest an s-au înregistrat cel puțin 140 până în prezent, inclusiv acest incident, conform bazei de date K-12 School Shooting Database.