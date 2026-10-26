Trei din patru piloți europeni au ațipit la manșă. De ce spun că aleg să zboare deși sunt prea obosiți

Aproape un sfert dintre piloții companiilor aeriene europene zboară chiar și atunci când sunt prea obosiți, arată un sondaj recent.

Mai exact, 24% dintre piloți au recunoscut că, de obicei, continuă să zboare în loc să se declare inapți din cauza oboselii, în timp ce alți 16,8% au declarat că, în schimb, se declară bolnavi, potrivit unui sondaj publicat de Asociația Europeană a Piloților de Cabină (ECA), citat de The Guardian.

Sondajul a fost realizat în luna august a acestui an, pe un eșantion de aproape 7.200 de comandanți și copiloti din 32 de țări.

Oboseala acumulată din cauza zborurilor lungi, a programului haotic și a schimbărilor de fus orar reprezintă un risc major de siguranță, scrie sursa citată. Conform specialiștilor, aceasta încetinește reacțiile piloților, le scade vigilența și le afectează grav capacitatea de decizie în momentele critice.

Deși companiile aeriene sunt obligate să dispună de sisteme pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea oboselii echipajului, piloții semnalează că sunt supuși unor presiuni de către angajator și că se tem de sancțiuni.

Datele sondajului ECA arată că peste trei din patru piloți (76,8%) au avut cel puțin un episod de microsomn în timpul pilotării unei aeronave în ultimele patru săptămâni. În același timp, 38,8% nu beneficiau, de obicei, de odihnă suficientă pentru a preveni oboseala cumulativă.

Totodată, potrivit sondajului doar 37,2% dintre piloți au declarat că raportează atunci când nu sunt apți sau sunt obosiți.

Sondajul a evidențiat, de asemenea, îngrijorări legate de „discreția comandantului”, care permite prelungirea timpului de zbor în circumstanțe excepționale. Aproximativ 38,3% dintre piloți au recurs la aceasta cel puțin o dată în ultimele patru săptămâni, în timp ce 15,2% au făcut-o de două ori sau mai mult. În total, 69,1% și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele negative în cazul în care ar refuza o prelungire.

Despre echipajele companiilor low-cost

Piloții care lucrează pentru companii aeriene cu sediul în Irlanda și Malta s-au numărat printre cei mai predispuși să se teamă de represalii din partea conducerii și printre cei mai puțin dispuși să aibă încredere în sistemele de raportare a oboselii.

La polul opus se află Regatul Unit, Finlanda și Țările de Jos, unde s-a reușit dezvoltarea unei culturi mai solide a raportării fără pedepse.

Problemele cele mai mari au fost raportate de echipajele companiilor low-cost și ale operatorilor de tip ACMI (n.r. companii care închiriază avioane cu tot cu piloți, însoțitori de zbor și mentenanță altor linii aeriene). Doar 15,6% dintre piloții de la companiile low-cost consideră că angajatorul lor gestionează bine riscurile legate de oboseală.

Un apel la autorități

Căpitanul Tanja Harter, președinta ECA, a declarat că operatorii aerieni și autoritățile de reglementare ar trebui să-și asume responsabilitatea, în loc să lase piloții să gestioneze singuri riscurile.

„Nu se poate ca această sarcină să ne revină doar nouă, piloților, în timp ce ne aflăm în cabina de pilotaj și se așteaptă de la noi să ducem pasagerii în siguranță la destinație”, a spus ea.

Ea a îndemnat Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației să consolideze normele privind gestionarea oboselii și să se asigure că liniile aeriene respectă cerințele privind raportarea fără sancțiuni și utilizarea corespunzătoare a puterii de decizie a comandantului de bord.