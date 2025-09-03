Trei drumari care făceau marcaje rutiere pe A1, loviți în plin de un TIR

Trei oameni au murit într-un accident pe A1, marți, la ieșirea din Boița, potrivit Agerpres. Turnul Sfatului scrie că aceștia făceau marcaje rutiere pe prima bandă a autostrăzii când au fost loviți în plin de un TIR.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a precizat că accidentul s-a produs mai exact la kilometrul 230, zona Tălmaciu – Veștem, pe sensul Vâlcea – Sibiu.

„Pe fondul unor cauze care se vor stabili în urma cercetărilor, șoferul unui ansamblu tir a lovit trei bărbați (unul de 19 ani, din județul Teleorman și doi de 20 și 37 de ani, din județul Dâmbovița) care efectuau marcaje rutiere, angajați ai unei societăți comerciale. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei persoane”, a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a spus că nu este vorba despre angajați ai instituției, ci despre angajați ai unei firme care execută lucrări în cadrul garanției pentru constructorul lotului Sibiu – Boița, o companie subcontractată de PORR, specializată în marcaje rutiere.

„Astăzi au lucrat toată ziua pe acel sector, în mai multe puncte, și erau la ultima zonă de intervenție”, a declarat Robert Elekes, din partea DRDP Brașov.