Trei jurnaliști, uciși în Liban după ce armata Israelului le-a atacat mașina

Trei jurnaliști libanezi au fost uciși într-un atac israelian asupra mașinii lor în sudul Libanului, a declarat o sursă militară pentru agenția France Presse.

Uciderea jurnaliștilor vine în contextul unor lovituri tot mai dure desfășurate de armata Israelului, care a anunțat marți că va ocupa sudul Libanului.

Televiziunea libaneză Al-Manar a transmis că au fost uciși corespondentul său, Ali Shuaib, și Fatima Fatouni, corespondentă Al-Mayadeen.

— Mohammed Dimashk 📽🏛 (@MohammedDimashk) March 28, 2026

Mii de oameni uciși în Liban luna aceasta

Ministerul Sănătății din Liban a declarat vineri că atacurile israeliene și operațiunile terestre au ucis 1.142 de persoane în Liban.

Printre acestea se numără 122 de copii, 83 de femei și 42 de membri ai personalului medical. Ministerul Sănătății nu face altfel distincție între civili și combatanți.

De asemenea, peste 400 de combatanți ai Hezbollah au fost uciși de când gruparea armată libaneză a lansat primele salve ale unui nou război cu Israelul, pe 2 martie, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu bilanțul întocmit de Hezbollah.

Această cifră reprezintă primul bilanț general furnizat cu privire la combatanții Hezbollah uciși în cadrul campaniei aeriene și terestre a Israelului, care se extinde în Liban. Gruparea a emis comunicate sporadice privind câțiva combatanți individuali, dar nu a furnizat un bilanț oficial general.

Armata israeliană a prezentat un bilanț mai mare al ultimelor pierderi ale grupării decât sursele menționate, afirmând săptămâna aceasta că a ucis cel puțin 700 de luptători Hezbollah în Liban, inclusiv sute de membri ai Forței de elită Radwan a grupării.

Vineri, armata israeliană a declarat că un soldat și un ofițer de luptă au fost grav răniți în timpul nopții în timpul operațiunilor sale din Liban. Armata a declarat anterior că patru dintre soldații săi au fost uciși în luptele din sudul Libanului.

Un oficial libanez a declarat pentru Reuters că Beirutul încă mizează pe puterile străine pentru a exercita suficientă presiune asupra Israelului pentru a pune capăt războiului, prin intermediul unei oferte a președintelui Joseph Aoun de a purta discuții directe.

Armata israeliană afirmă că trupele sale din Liban desfășoară manevre terestre și raiduri asupra militanților Hezbollah și depozitelor de arme, cu scopul de a proteja locuitorii din nordul Israelului de Hezbollah.