Trei mari companii aeriene sunt interesate de privatizarea TAP. Care sunt cele mai atrăgătoare active ale operatorului portughez

Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în achiziţionarea unei participaţii minoritare la compania aeriană portugheză TAP, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Într-un comunicat de presă, Parpublica nu a dezvăluit identitatea potenţialilor investitori care şi-au exprimat în mod oficial interesul în TAP. Cu toate acestea, singurele companii care până acum au confirmat în mod public că sunt interesate de compania aeriană portugheză sunt: Air France-KLM, Lufthansa AG şi IAG SA, proprietarul British Airways.

În luna iulie a acestui an, Portugalia a relansat privatizarea TAP, după mai multe amânări, încercând să vândă o participaţie de 44,9% unei companii aeriene capabile să crească amploarea şi competitivitatea globală a transportatorului portughez, urmând ca un pachet suplimentar de 5% să fie oferit angajaţilor TAP.

Premierul portughez, Luis Montenegro a declarat în iulie că guvernul se aşteaptă ca privatizarea TAP să atragă interesul şi unor companii aeriene importante din afara Uniunii Europene, invocând potenţialul neexploatat al transportorului.

Termenul limită până la care companiile aeriene trebuiau să îşi exprime oficial interesul s-a încheiat sâmbătă, la ora 17:00 GMT. Parpublica a precizat în comunicatul său de presă că până la data de 12 decembrie va evalua dacă companiile aeriene interesate îndeplinesc criteriile, inclusiv cel referitor la cel puţin un an cu venituri peste cinci miliarde de euro în ultimii trei ani precum şi capacitatea financiară.

Ofertele ne-angajante ar urma să fie depuse până la mijlocul lunii martie 2026, urmate de oferte angajante care detaliază preţul şi un plan strategic pentru TAP. Se preconizează că privatizarea companiei aeriene portugheze se va finaliza în a doua jumătate a anului 2026.

Cele mai atractive active ale TAP sunt conexiunile sale cu Brazilia, ţările africane vorbitoare de portugheză şi Statele Unite de la hub-ul său de la Lisabona, pe care guvernul doreşte să îl păstreze şi să îl extindă.

Analiştii de la Bernstein estimează că o participaţie de 44,9% a TAP are o valoare de cel puţin 700 de milioane de euro, pe baza unei evaluări de 1,5 miliarde de euro pentru întreaga companie. Aceştia au mai spus că valoarea TAP beneficiază de o primă de aproximativ 25%-30% faţă de concurenţii europeni, justificată de potenţialul strategic de creştere al TAP.