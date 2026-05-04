Trei morți în urma unui presupus focar de hantavirus pe o navă de croazieră din Atlantic

Trei persoane au murit în urma unui focar de hantavirus pe un vas de croazieră în drum spre Capul Verde, a declarat Organizația Mondială a Sănătății pentru BBC.

Un pasager de sex masculin în vârstă de 70 de ani s-a îmbolnăvit pe vasul de croazieră MV Hondius și a murit la sosirea pe insula St. Helena, a declarat un oficial din domeniul sănătății sud-africane – adăugând că rămășițele bărbatului „așteaptă acum să fie repatriate în Olanda ”.

Soția bărbatului, în vârstă de 69 de ani, s-a îmbolnăvit și a murit la spitalul din Johannesburg, Africa de Sud – un oficial sud-african spune că cuplul era olandez.

Singurul caz confirmat de virus este un cetățean britanic în vârstă de 69 de ani, aflat la terapie intensivă în Johannesburg, în timp ce doi membri ai echipajului aflați la bord au nevoie de asistență medicală urgentă.

Oficialii olandezi plănuiesc repatrierea a două persoane simptomatice, precum și a corpului celei de-a treia persoane decedate, care se află încă la bordul navei.

Ce este hantavirusul?

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri transmise de rozătoare, în principal oamenilor prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate de rozătoare.

Infecțiile apar de obicei atunci când virusul se transmite prin aer prin urina, excrementele sau salivă ale unei rozătoare, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Deși rară, se poate răspândi și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar cauzat de hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, Febra Hemoragică cu Sindrom Renal (FRH), este mai severă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, sângerări interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri de Hantavirus sunt raportate la nivel global?

Conform unui raport al Institutului Național de Sănătate, există aproximativ 150.000 de cazuri de HFRS la nivel mondial în fiecare an, în principal în Europa și Asia. Mai mult de jumătate dintre cazuri apar de obicei în China.

Cele mai recente date din SUA arată că din 1993, când a început supravegherea hantavirusului, până în 2023, au existat 890 de cazuri în țară.

Cu toate acestea, virusul Seul, una dintre principalele tulpini de hantavirus transmisă de șobolanii norvegieni (cunoscuți și sub numele de șobolan brun), se găsește în întreaga lume, inclusiv în SUA.

Cum se tratează?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus.

CDC recomandă tratament de susținere pentru a trata simptomele care ar putea include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe pot necesita internare în spitale în unități de terapie intensivă. În cazuri severe, unii pot necesita intubare.

CDC recomandă eliminarea contactului cu rozătoarele în locuințe sau la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus.

Agenția recomandă, de asemenea, sigilarea punctelor de intrare în subsoluri sau poduri unde rozătoarele pot intra în locuințe.

De asemenea, se recomandă purtarea echipamentului de protecție atunci când curățați excrementele rozătoarelor pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Au existat cazuri recente de hantavirus?

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului premiat cu Oscar, Gene Hackman, a murit din cauza unei boli respiratorii legate de hantavirus.

Anchetatorii medicali au declarat că Betsy Arakawa a contractat sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS), o afecțiune pulmonară care îi pune viața în pericol.

Este una dintre cele două boli grave care pot fi cauzate de hantavirus și, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), are o rată a mortalității de aproximativ 38%.

