Trei oameni au ajuns la spital după o scăpare de gaze în Bragadiru. Două victime, resuscitate

Pompierii au intervenit, joi, pe strada Puşcaşului din localitatea ilfoveană Bragadiru, pentru acordarea primului ajutor medical după o scăpăre de gaze într-un canal tehnic, anunță ISUBIF.

„La sosirea primelor echipaje de pompieri o persoană s-a autoevacuat și alte două persoane se aflau în stare de inconștiență. Cele două persoane au fost extrase de către echipajele de pompieri, ulterior fiind aplicate manevre de resuscitare”, a anunțat ISUBIF.

Potrivit autorităților, toate cele trei victime sunt conștiente și au fost transportate la spital. Două victime au fost duse la Spitalul Universitar de Urgență București, iar o victimă la Spitalul Bagdasar Arseni.

„În momentul de față echipajele din cadrul furnizorului de gaze fac verificări la fața locului”, a precizat ISUBIF.