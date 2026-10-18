Trei premiere pentru armata română, anunțate de ministrul Apărării în cazul dronelor doborâte. Ce fel de aparate erau

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat duminica aceasta, că au fost înregistrate trei premiere în cazul celor două dronele care au fost doborâte de piloții militari români, sâmbătă seară, în spațiul aerian al țării noastre.

„Pot să vă spun premiera pentru cele două drone care au fost doborâte aseara, în spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării Naționale a înregistrat trei premiere absolute în ceea ce privește activitatea de la minister. Una, că au fost doborâte două drone consecutive, la interval de patru minute și jumătate, una la 18:01, una la 18:05. Au plecat două avioane de vânătoare, care au niște limitări de încărcătură și de intervenție… Faptul că două drone din două intrate consecutiv, în același echipaj au fost doborâte, este o premieră. O a doua premieră este faptul că aceste drone au fost doborâte la câteva clipe după ce au intrat în spațiul aerian românesc; prima dronă a intrat la 17:59 și a fost angajată și doborâtă la 18:01; nu aveau timp avioanele de vânătoare să decoleze de la Baza 86 de la Fetești și să ajungă în zona de interceptare dacă făceau asta după ce ar fi intrat în spațiul aerian”, a explicat ministrul interimar al Apărării, într-o conferință de presă la Târgu Jiu, potrivit Agerpres.

El a specificat că această reușită se datorează modului în care se acționează, anticipându-se traseul țintelor.

„Am făcut niște analize care ne-au dus la un model care ne permite să luăm niște decizii în avans. Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară și-au dovedit pe deplin eficiența; avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la așteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spațiului aerian românesc, ceea ce este o dovadă a muncii foarte atente făcute până acum”, a precizat Miruță.

„Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”

Potrivit acestuia, a treia premieră se referă la faptul că dronele respective sunt primele cu motor turbo-propulsor doborâte deasupra României, acestea având o viteză de zbor mult mai mare față de modelele anterioare.

„A treia premieră care a fost înregistrată este modelul de dronă nou. Dacă până acum erau drone pe care le știam foarte bine și care zburau cu 150-170 km/h, ați văzut probabil în spațiul public discuții, de două-trei săptămâni, despre drone cu motor turbo-propulsor, acele drone care au o rază de 800-900 kilometri și care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare, zburau cu 450 km/h cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran 4, de proveniență rusească, cu turbo-propulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”. a menționat ministrul interimar al Apărării.

În anul 2026, până în prezent, 6 drone care au pătruns în spațiul aerian național au fost doborâte și alte 44 drone sau fragmente au fost ridicate și neutralizate pe teritoriul României, potrivit datelor transmise duminică Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Cel mai recent incident s-a înregistrat sâmbătă seara, când două drone aeriene au fost angajate și doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre.