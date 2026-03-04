Trei prim-miniștri, înalți oficiali europeni, miniștri și lideri de business discută  viitorul și securitatea Europei la București, la Economist Romania Government Roundtable

Premierii Ilie Bolojan – România, Alexandru Munteanu – Republica Moldova și Edi Rama – Albania, vice-președinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, raportorul UE pentru viitorul pieței comune, fostul prim-ministru italian Enrico Letta, sunt printre liderii politici care vor participa la conferința regională la nivel înalt Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist, în premieră la București, între 30 martie și 1 aprilie 2026.

Evenimentul organizat cu sprijinul RCI Holding își propune să creeze o platformă de dialog regional la nivel înalt, la care responsabili în funcții de conducere în statele din zonă și în structurile europene să dezbată cu liderii mediului de business tendințele și perspectivele pentru Uniunea Europeană și regiune, în domenii cheie, precum infrastructura, energia, digitalizarea, AI. Securitatea regională și transatlantică va fi și ea pe ordinea de zi.

Cei trei prim-miniștrii vor deschide lucrările în a doua zi a conferinței, pe 31 martie, la Hotel Marriott. Într-o sesiune moderată de Joan Hoey, editor al Democracy Index și consultant pentru Europa al Economist Intelligence Unit, cei trei șefi de guverne vor fi invitați să vorbească despre cum poate Europa să-și asigure securitatea și să-și sporească stabilitatea, creșterea și coeziunea. Alte subiecte pe agendă sunt perspectivele regionale asupra apărării și a securității UE, precum și stadiul în care se află Republica Moldova și Albania în procesul de aderare la UE.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, este invitată să vorbească pe 31 martie despre cum soluțiile de consolidare pe care le are Uniunea Europeană, pentru a face față unor provocări precum incertitudinea geopolitică, securitatea energetică, presiunile economice, migrația și fragmentarea politică.

Enrico Letta, raportorul UE pentru viitorul pieței comune, va interveni în prima zi a conferinței, pe 30 martie, la Ateneul Român. În dialog cu Alasdair Ross, editor pe afaceri globale, economie, strategie și risc la publicația The Economist, Enrico Letta este invitat să discute despre viziunea strategică pentru consolidarea pieței comune, cu focus pe integrarea financiară, furnizarea de energie accesibilă și sustenabilă și accelerarea inovației, în condițiile în care este nevoie de reforme pentru creșterea competitivității, a rezilienței și a autonomiei strategice până în 2028.

Modificare de agendă: profesorul Daron Acemoglu va vorbi despre impactul transformărilor democrațiilor occidentale asupra SUA și a Europei

Intervenția lui Enrico Letta va completa sesiunea de deschidere din 30 martie, în cadrul căreia vor vorbi laureatul Nobel pentru economie, Daron Acemoglu, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Greciei, Yannis Stournaras.

Față de anunțul anterior, agenda sesiunii de deschidere a fost ușor modificată, pentru a da mai mult spațiu discuției pe tema provocărilor pe plan financiar și pe plan politic cu care se confruntă lumea de azi. Astfel, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și guvernatorul Băncii Greciei, Yannis Stournaras, vor discuta despre felul în care perturbările la nivel internațional afectează afacerile și sentimentul consumatorilor în economiile din sud-estul Europei. Ulterior, profesorul Daron Acemoglu va aborda transformarea democrațiilor occidentale și implicațiile asupra Statelor Unite și a Europei.

Participare extinsă

Publicul poate să participe, prin rezervarea unui loc la linkul: https://the-economist-impact-events.idloom.events/romania-government-roundtable. Locurile disponibile sunt limitate.

Deschiderea oficială va fi la Ateneul Român, pe 30 martie. Pe 31 martie – 1 aprilie vor avea loc sesiuni plenare și dezbateri tematice la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Agenda conferinței poate fi urmărită la acest link, pe măsură ce se actualizează.

Numeroși lideri ai mediului de afaceri au confirmat participarea, printre care: Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania; Alessio Menegazzo, CEO & manager de țară la PPC România; Iwona Sikora, vice-președinte senior și manager general, Europe & South Africa, Iron Mountain; Robert Hanea, fondator, președinte și CEO Therme Group; Ionuț Stanimir, chief brand officer, Banca Comercială Română (BCR); Alexandros Exarchou, președinte & CEO, AKTOR Group of Companies; Cristian Erbasu, CEO, Erbasu Constructions, președinte al Federației Constructorilor; Volker Raffel, general manager, E.ON Romania; Mehmet Burak Vardan, președinte al Boardului, CCN Holding; Ondrej Safar, manager de țară, Evryo; Nicholas Richard, CEO, ENGIE Romania și președinte al CCIFER; Georgiana Miron, membru al comitetului executiv, Groupama; Fady Chreih, CEO, Regina Maria; Corneliu Bodea, CEO, ADREM; Răzvan Iorgu, managing director, CBRE; Radu Vasile, CEO, Eximprod Engineering; Manolis Sigalas, președinte Europe, Hill International; Mihaela Bîtu, CEO, ING Bank; Marcel Cobuz, CEO, TITAN Group; Bogdan Badea, CEO, SPEEH Hidroelectrica; Cosmin Ghiță, CEO, SN Nuclearelectrica; Răzvan Popescu, CEO, SNGN Romgaz; Alexandru Chiriță, CEO, Electrica.

Informații de background

Economist Impact Events in SE Europe, reprezentat oficial de Hazlis & Rivas Group, organizează din 1996 mese rotunde guvernamentale de nivel înalt și summituri de referință în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, reunind șefi de stat, lideri de opinie, laureați ai Premiului Nobel, lideri de afaceri și instituții internaționale, pentru dezbateri relevante și aprofundate pe un spectru larg de subiecte. The Economist Impact Events, prin reprezentantul său oficial Hazlis & Rivas, este activ atât pe ambele maluri ale Atlanticului, organizând evenimente internaționale la New York, Londra, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf și Viena, cât și la nivel regional, desfășurând summituri în Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Kosovo, Malta, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Serbia, sub brandul global de încredere și integritate editorială al The Economist.

The Economist Romania Government Roundtable 2026 este organizată în parteneriat cu RCI Holding, partenerul oficial pentru România și Moldova. Fondată în 2000, RCI Holding este un grup multinațional cu sediul central în București și operațiuni în peste 20 de țări. Grupul include 21 de companii active în infrastructură critică, piețe de energie, consultanță, tehnologie și servicii digitale, gestionând peste 25 miliarde € în CAPEX, livrând peste 3.000 de proiecte și generând o cifră de afaceri anuală de 75 milioane €.

