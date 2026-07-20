Trei semnături noi s-au alăturat redacției HotNews

Prima redacție de presă generalistă din România care a introdus un program de subscripții își continuă investiția în jurnalismul relevant și anunță angajarea a trei noi jurnaliști.

Georgiana Ilie, Ruth Novacovici și Răzvan Filip sunt cele trei nume care s-au alăturat recent echipei HotNews. Angajarea acestora vine în contextul în care HotNews a lansat la jumătatea lunii mai HotNews Premium, programul prin care cititorii pot susține financiar jurnalismul de calitate.

Cine sunt cei trei jurnaliști

Georgiana Ilie – coordonator proiect food

Georgiana Ilie

Georgiana Ilie este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști narativi din România. A lucrat 12 ani la DoR, iar recent a început să publice în HotNews, noua ei redacție. De formație antropolog, Georgiana Ilie s-a specializat în jurnalism despre cultură culinară și industria mâncării. Are una dintre cele mai implicate comunități de specific, în jurul newsletter-ului ei. „Pentru că mâncarea e identitate. Prin ea înțelegem de unde venim, care ne sunt valorile și cum se schimbă lumea din jurul nostru”, spune ziarista.

La HotNews, Georgiana Ilie va coordona noua zonă de food a HotNews cu materiale despre mâncare, cultură culinară și consum. Proiectul va conține un mix de informații practice, interviuri, rețete, precum și reportaje, articole de analiză și explicative.

Ruth Novacovici – reporter Politic

Ruth Novacovici

Ruth Novacovici este unul dintre cei mai promițători jurnaliști tineri, specializați pe politic din presa românească. Ruth a intrat în presă în 2022, în echipa de știri externe a postului Euronews România, pentru ca în urmă cu doi ani să devină reporter de politic.

În mai 2026, Ruth s-a alăturat echipei HotNews și recent, aceasta a fost desemnată câștigătoarea a premiului pentru mentorat al Fundației Rațiu, alături de jurnalista maghiară Lili Anna Lempek.

Răzvan Filip – reporter Investigații

Răzvan Filip vine de la PressOne, acolo unde a fost jurnalist de investigații. Răzvan face presă scrisă de un deceniu și este autorul mai multor investigații despre modul în care sunt defrișate păduri în România, despre militarii români care au ajuns să lupte alături de Horațiu Potra în Africa, mișcările extremiste din România sau despre modul în care statul român cheltuie banii în programele de înarmare (SAFE).

Pentru munca sa, Răzvan Filip a fost premiat în cadrul Galei Premiilor Superscrieri. La HotNews, Răzvan Filip își va continua munca de jurnalist de investigații.