Primele măsuri luate după ce o ambulanță a fost atacată în Cluj pentru că pe TikTok o postare spunea că „fură copii”

Trei tineri din comuna Recea-Cristur, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, au fost reținuți de autorități pentru 24 de ore, în investigația privind atacul care a avut loc asupra unei ambulanțe în localitate, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

O ambulanță a fost atacată de localnici în comuna clujeană Recea-Cristur, sâmbătă seară, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o așa-zisă „ambulanță care fură copii”, a scris publicația Dejeanul.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu în urma incidentului.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, poliţiştii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii, iar până în prezent, faţă de trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, toţi din comuna Recea-Cristur, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a declarat IPJ Cluj, potrivit News.ro.

Cei trei tineri reținuți sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Potrivit primelor date din anchetă, ambulanța a fost atacată după încheierea unei intervenții medicale în comună. Autosanitara se deplasa prin satul Căprioara, către municipiul Dej, cînd a fost atacată de mai multe persoane cu pietre și alte obiecte contondente.

Autoritățile continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Un ministru USR cere măsuri: „Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată!”

Deputatul USR Radu Miruță, vicepremier și ministru interimar al Apărării, a comentat cazul din județul Cluj, unde „o ambulanță aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok în care li se spunea că este «ambulanța neagră» care fură copii”.

„Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat și este blocată la Camera Deputaților. E prea mult”, a scris Radu Miruță, duminică, pe Facebook.

El consideră că în acest caz „nu mai vorbim doar despre o știre falsă pe Internet”, ci „despre o minciună care a ieșit din telefon și a ajuns în stradă, transformându-se în violență împotriva unor oameni aflați într-o misiune de salvare”.

„Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA. Soluția împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluția există. Trebuie doar transpusă în legislație, fără să atingem libertatea de exprimare”, a adăugat ministrul.

Apel către liderul PSD

Radu Miruță i-a solicitat lui Sorin Grindeanu să susțină adoptarea legii pentru combaterea dezinformării.

„Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei țări: vă rog să puneți pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul de lege și să îl adoptăm. Îl amendăm împreună, astfel încât să fie contribuția întregului Parlament. Vă voi recunoaște public meritele pentru adoptarea unei astfel de inițiative. Dar haideți să nu mai așteptăm următoarea victimă”, a spus Miruță.

El a avertizat că „dezinformarea nu mai este doar ceea ce vedem pe ecran”, ci „a început să producă victime în lumea reală”.

„Și dacă noi, statul, nu învățăm să combatem cu instrumente moderne o problemă creată de tehnologie, alții vor continua să folosească tehnologia pentru a face rău României”, a conchis ministrul Radu Miruță.