Trei turiști au murit și alți 10 sunt dispăruți după erupția unui vulcan din Indonezia

O erupție violentă a avut loc vineri dimineață la vulcanul Dukono pe insula Halmahera, în estul Indoneziei. Erupția a aruncat un nor de cenușă la aproximativ 10 km în aer, iar trei excursioniști, dintre care doi străini, au murit, transmite The Guardian.

„Sunt trei morţi, doi străini şi un locuitor al insulei Ternate”, din estul Indoneziei, a declarat Erlichson Pasaribu, şeful poliţiei din provincia Halmahera de Nord, din Moluce, pentru postul de televiziune Kompas TV.

Alte zece persoane sunt date dispărute în această zonă interzisă turiștilor din cauza activităţii intensificate a vulcanului.

Erupţia a fost însoţită de un „murmur puternic” şi de o coloană densă de fum care s-a ridicat la aproximativ 10 km deasupra vârfului muntelui Dukono, a precizat Lana Saria, responsabilă a agenţiei naţionale de geologie.

Massive eruption of Mt. Dukono volcano in North Maluku Province, Indonesia 🇮🇩 (08.05.2026) pic.twitter.com/gdL9HclkqN — Disaster News (@Top_Disaster) May 8, 2026

„Cenuşa se îndreaptă spre nord, astfel încât zonele rezidenţiale şi oraşul Tobelo trebuie să fie vigilente în faţa (…) ploilor de cenuşă vulcanică”, a declarat ea într-un comunicat.

Fumul vulcanic ar putea fi periculos pentru sănătatea publică, a adăugat Lana, şi ar putea perturba serviciile de transport.

Indonezia, o vastă națiune arhipelag, înregistrează o activitate seismică şi vulcanică frecventă datorită poziţiei sale pe „centura de foc” a Pacificului, unde plăcile tectonice se ciocnesc.

🚨 Three hikers dead and at least 10 missing after deadly eruption at Mt Dukono 🚨



There’s been a deadly eruption at Mount Dukono in Indonesia today.



Authorities now say at least 3 hikers have died, with at least 10 still missing and rescue teams continuing searches on the… pic.twitter.com/hLGEX3CBAm — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 8, 2026

Muntele Dukono se află în prezent la nivelul al doilea de alertă pe o scară care are patru niveluri.