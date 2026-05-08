Trei turiști au murit și alți 10 sunt dispăruți după erupția unui vulcan din Indonezia

Ramona Ciobanu

O erupție violentă a avut loc vineri dimineață la vulcanul Dukono pe insula Halmahera, în estul Indoneziei. Erupția a aruncat un nor de cenușă la aproximativ 10 km în aer, iar trei excursioniști, dintre care doi străini, au murit, transmite The Guardian.

„Sunt trei morţi, doi străini şi un locuitor al insulei Ternate”, din estul Indoneziei, a declarat Erlichson Pasaribu, şeful poliţiei din provincia Halmahera de Nord, din Moluce, pentru postul de televiziune Kompas TV.

Alte zece persoane sunt date dispărute în această zonă interzisă turiștilor din cauza activităţii intensificate a vulcanului.

Erupţia a fost însoţită de un „murmur puternic” şi de o coloană densă de fum care s-a ridicat la aproximativ 10 km deasupra vârfului muntelui Dukono, a precizat Lana Saria, responsabilă a agenţiei naţionale de geologie.

„Cenuşa se îndreaptă spre nord, astfel încât zonele rezidenţiale şi oraşul Tobelo trebuie să fie vigilente în faţa (…) ploilor de cenuşă vulcanică”, a declarat ea într-un comunicat.

Fumul vulcanic ar putea fi periculos pentru sănătatea publică, a adăugat Lana, şi ar putea perturba serviciile de transport.

Indonezia, o vastă națiune arhipelag, înregistrează o activitate seismică şi vulcanică frecventă datorită poziţiei sale pe „centura de foc” a Pacificului, unde plăcile tectonice se ciocnesc.

Muntele Dukono se află în prezent la nivelul al doilea de alertă pe o scară care are patru niveluri.