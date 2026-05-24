Trei vieți salvate cu organele donate de un pacient aflat în moarte cerebrală. Unde s-au făcut transplanturile

Agenţia Naţională de Transplant (ANT) a anunţat, duminică seara, că o nouă intervenţie de prelevare de organe şi ţesuturi de la un donator de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, a oferit o nouă şansă mai multor pacienţi care aşteptau un transplant hepatic, renal şi de cornee, informează Agerpres.

Prelevarea a avut loc vineri, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), de la un donator în vârstă de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală, după acordul familiei, a informat ANT, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„În urma acestui gest de profundă generozitate şi solidaritate umană, au fost realizate mai multe transplanturi, respectiv, unul hepatic, la Institutul Clinic Fundeni, care a oferit o nouă şansă la viaţă unei femei de 50 de ani. Aceasta a beneficiat de un transplant hepatic de urgenţă pentru insuficienţă hepatică acută, pe fondul unei infecţii cu virus hepatitic B”, se spune în postare.

Alte două transplanturi renale au fost efectuate la doi pacienţi, bărbaţi, cu vârste de 42 de ani şi 52 de ani, tot la Institutul Clinic Fundeni.

Transplanturi de cornee s-au realizat la Institutul Clinic de Urgenţe Oftalmologice „Prof.dr. Mircea Olteanu”, redând şansa la vedere unor pacienţi.

„Echipa ATI de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) a fost formată din coordonator asistent Anghel Florentina, KDP conf. dr. Liliana Mirea, KDP regional prof. dr. Ioana Grinţescu, dr. Anca Rotaru, coordonator regional. În spatele fiecărui transplant există echipe medicale dedicate, coordonare, profesionalism şi, mai ales, puterea unui gest care schimbă destine. Gândurile echipei de transplant se îndreaptă către familia donatorului care, în cea mai grea încercare, a ales să ofere speranţă şi viaţă mai departe”, se mai afirmă în postarea Agenţiei Naţionale de Transplant.