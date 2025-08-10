Trei zile de foc în București. Temperaturi sufocante şi nopţi tropicale, anunțate de meteorologi

Canicula și disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din București în următoare zile, cu maxime termice ce vor atinge și 37 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Parcursul zilei de duminică până luni, la ora 10:00, în Capitală, canicula şi disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică se va încadra în ecartul 18 – 21 de grade şi va caracteriza o noapte tropicală, transmit meteorologii.

De asemenea, în perioada 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, vremea se va menţine caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, timp în care cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara şi noaptea, când vor fi condiţii pentru averse şi descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua şi rafale ce vor atinge viteze de până la 40 – 45 km/h. Temperatura minimă va oscila între 16 şi 19 grade.

În prognoza meteo generală, ANM a transmis un cod roșu care vizează duminică mai multe județe. Totodată, aproape toată țara se află astăzi sub avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă, iar de luni zona se va restrânge, însă în sudul și sud-vestul țării temperaturile vor ajunge până la 41 de grade.