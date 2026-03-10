Trendul periculos de pe TikTok care provoacă băieții să-și modeleze maxilarul cu ciocanul

Trendul acesta îi face pe adolescenți să creadă că nu au cum să fie suficient de buni dacă nu arată într-un fel anume. FOTO: Shutterstock

Looksmaxxing – un termen apărut inițial în comunități online incel – a devenit viral pe rețelele sociale, mai ales în rândul adolescenților. Ideea este simplă: îți poți maximiza atractivitatea dacă îți modifici aspectul fizic.

Unele sfaturi țin de îngrijire personală sau sport, dar în aceleași comunități circulă și metode extreme – de la intervenții estetice, până la practici periculoase precum lovirea maxilarului pentru a-i schimba forma. În spatele acestor sfaturi se află însă o cultură online care transformă aspectul fizic într-un sistem de evaluare constantă și creează presiuni tot mai mari asupra adolescenților. Influencerii care promovează acest trend susțin că pubertatea este perioada ideală în care băieții își pot „modela” decisiv aspectul.

Tocmai acest mesaj este un semnal de alarmă, spun specialiștii, pentru că în această etapă corpul este încă în formare.

Căutarea termenului looksmaxxing pe TikTok dezvăluie o mulțime de videoclipuri cu bărbați tineri care explică, pas cu pas, cum ar putea fi „îmbunătățit” felul în care arată. Clipurile promit transformări rapide și prezintă liste de metode care ar ajuta la obținerea unui maxilar mai pronunțat, a unei fețe mai simetrice sau a unui corp considerat mai atractiv.

Psihologii spun că fenomenul nu este complet nou. Presiunea legată de aspectul fizic există de ani buni în cazul fetelor și al femeilor tinere, unde standardele de frumusețe promovate pe rețelele sociale au fost asociate cu probleme de imagine corporală și comparații constante. Ceea ce se schimbă acum este că aceleași mecanisme încep să afecteze tot mai mult și băieții.

De la trucuri pentru maxilar la metode extreme: cum funcționează cultura looksmaxxing

O parte dintre sfaturi sunt relativ banale: antrenamente pentru creșterea masei musculare, scăderea procentului de grăsime corporală, schimbarea tunsorii, îngrijirea pielii sau alegerea unor haine care să evidențieze anumite trăsături. În aceste comunități, astfel de strategii sunt numite uneori „softmaxxing”.

În același timp, circulă și tehnici prezentate ca „trucuri pentru față”. Una dintre cele mai populare este „mewing”, care presupune menținerea limbii lipite de cerul gurii, în ideea că astfel s-ar putea modifica forma maxilarului. Alte videoclipuri recomandă exerciții pentru mușchii feței, folosirea rolelor faciale, bandajarea feței în timpul somnului sau schimbarea posturii corpului pentru a face maxilarul să pară mai definit.

