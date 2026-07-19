Trenul Budapesta – Bucureşti Nord s-a oprit în câmp lângă Caracal, după ce locomotiva s-a stricat

Trenul IR 12079 care circulă pe ruta Budapesta – Bucureşti Nord staţionează duminică între staţiile Caracal şi Fărcaşele după ce locomotiva de remorcare, aflată în garanţie, s-a defectat, anunță CFR Călători, într-un comunicat.

Perioada de garanție a locomotivei este asigurată de SC RELOC SA Craiova.

„Pentru reluarea circulației, a fost îndrumată o locomotivă de schimb. Totodată, la fața locului se deplasează și personal de intervenție al societății care a efectuat modernizarea locomotivei și care este responsabilă pentru asigurarea mentenanței și respectarea obligațiilor de garanție”, a anunțat CFR Călători.

CFR Călători își cere scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și spune că depune toate eforturile necesare pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, în cel mai scurt timp posibil.