„Trenul diplomatic a fost probabil ținta atacului cu dronă rusească la granița dintre Ucraina și Polonia”. La bord se aflau doi foști prim-miniștri și mai mulți diplomați europeni

Trenul diplomatic care transporta consilieri de securitate din diferite state membre ale UE și foști lideri europeni, inclusiv fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, a fost probabil ținta atacului rusesc care a lovit o locomotivă la granița dintre Ucraina și Polonia. Asta afirmă compania feroviară ucraineană Ukrzalizniția într-un comunicat de presă publicat pe Telegram citat de La Libre Belgique, conform Rador Radio România.

„Cu puțin timp înainte ca locomotiva să fie lovită la granița dintre Ucraina și Polonia, un tren diplomatic se afla în gara Iahodin”, a declarat compania.

Fostul director CIA, David Petraeus, se afla într-un alt tren care se afla în gară în momentul atacului.

Potrivit companiei feroviare, un coordonator a observat drona propulsată de un motor cu reacție.

„Este foarte posibil ca ținta dronei rusești să fi fost și trenul diplomatic”, a adăugat compania. Potrivit Ukrzalizniția, trenul diplomatic care îi transporta pe Boris Johnson, Carl Bildt și consilieri de securitate din mai multe state membre ale Uniunii Europene plecase în mod intenționat din gara Iahodin înainte de ora programată.

Compania feroviară susține că își adaptează constant serviciul feroviar la amenințarea atacurilor rusești, în funcție de liniile disponibile și de cele blocate de atacuri.

Vizitatorii se întorceau de la o conferință pe tema securității de la Kiev.

Ukrzalizniția afirmă, de asemenea, că atacurile rusești împotriva transportului civil continuă.

„Acesta nu era trenul nostru, ci cel care a plecat la doar câteva minute după noi”

Carl Bildt, fostul prim-ministru suedez, a distribuit pe X un videoclip cu atacul de la gara Iahodin, situată lângă punctul de trecere a frontierei Iahodin-Dorohusk cu Polonia.

„Acesta nu era trenul nostru, ci cel care a plecat la doar câteva minute după noi, spre punctul de trecere a frontierei cu Polonia”, a spus Bildt.

„A fost evacuat pe măsură ce drona rusească se apropia și nimeni nu a fost rănit. Un sistem de siguranță foarte bun. Trenul nostru a primit doar o avertizare de evacuare”, a spus el.

„Nu știu ce logică distorsionată l-a determinat pe Putin să arunce în aer o locomotivă ucraineană staționată la granița cu Polonia în această dimineață”, a scris Johnson într-o postare pe X.

„Ceea ce putem spune cu certitudine este că acesta este genul de atac aleatoriu și fără sens pe care ucrainenii îl îndură în fiecare zi — chiar și pe căile ferate civile”, a adăugat el.

Kremlin: „Este vorba despre teritoriul ucrainean”

Premierul polonez Donald Tusk, care a prezidat o reuniune de urgenţă după aceste atacuri, a avertizat cu privire la o posibilă intensificare a atacurilor ruseşti în Ucraina.

Această „escaladare” ar putea, avertizează el, să atingă teritoriul polonez.

Atacurile din apropierea frontierei cu Polonia, făceau parte din misiuni ale Forţelor Armat, a transmis luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Este vorba despre teritoriul ucrainean. Militarii noştri îşi îndeplinesc misiunile pe întregul teritoriu ucrainean şi continuă să o facă”, a răspuns Dmitri Peskov, în briefingul său zilnic de presă, unei întrebări puse de către AFP.