Trenul metropolitan promis de Nicușor Dan în campania pentru PMB din 2020 „a intrat în linie dreaptă”. Când va fi gata și unde vor fi stațiile

Trenul metropolitan București – Ilfov, un mare proiect de infrastructură promis de Nicușor Dan în campania electorală pentru primăria Capitalei din 2020, „a intrat în linie dreaptă”, a anunțat PMB, care a spus că a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru traseul Gara de Nord București – Chitila – Crivina.

Astfel, au fost obținute avizele necesare din partea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și avizele de mediu și avizul Jaspers și urmează aprobarea studiului de fezabilitate prin hotărâri ale consiliilor locale ale primăriilor pe raza cărora va trece trenul și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI.

„Apoi, depunem cererile de finanțare europeană: CFR aplică pentru modernizarea infrastructurii, iar TPBI pentru achiziția de trenuri, pentru construcția de pasaje, parcări, gări noi”, a afirmat PMB.

Proiectul urmează să coste 1,5 miliarde de lei, dintre care 85% fonduri europene, iar lucrările sunt preconizate să fie finalizate în 2030.

„Trenul metropolitan va asigura legătura dintre Capitală și Ilfov, va duce la decongestionarea traficului, la călătorii rapide și decente, cu accesibilitate deplină pentru persoanele cu mobilitate redusă”, potrivit Primăriei Capitalei.

Aceasta estimează că pe acest traseu vor circula 4 milioane de călători pe an, cu o medie de peste 10.000 pe zi.

Pe unde va circula trenul metropolitan București – Ilfov

Proiectul prevede introducerea unui serviciu de tren metropolitan în 13 stații, dintre care două complet noi, construite de la zero – Chitila 2 și Buciumeni. Traseul este:

Gara de Nord

Gara Basarab

Carpați

Pajura

Depou Triaj

Chitila

Chitila 2

Buciumeni

Buftea

Dârza

Periș

Scroviștea

Proiectul de tren metropolitan București – Ilfov. Foto: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Parcări, pasaje și trenuri noi

Proiectul este unul amplu, implică amenajări și construcții de pasaje supraterane și subterane, noduri intermodale și facilități Park & Ride în zona gărilor, construcția de puncte de oprire noi, amenajări de spații verzi și achiziția de trenuri noi, electrice, 100% nepoluante, spune Primăria Capitalei,

Astfel, vor fi construite:

17 parcări, în stațiile: Chitila (1), Chitila 2 (3), Buciumeni (1), Buftea (2), Periș (3), Scroviștea (2), Dârza (2), Crivina (3).

12 noduri intermodale, în toate stațiile de pe traseu (în afară de Gara de Nord).

Șase parcări tip Kiss & Ride (alveole de staționare scurtă): Halta București Basarab, Carpați, Pajura, Dep. Bucuresti Triaj, Chitila, Crivina.

Nouă pasaje supraterane în Halta București Basarab, Carpați, Pajura, Dep. Bucuresti Triaj, Chitila, Chitila 2, Buciumeni, Buftea, Dârza.

Cinci pasaje subterane: Chitila, Buciumeni, Buftea, Periș, Crivina.

Parcări pentru biciclete în toate stațiile (mai puțin Gara de Nord).

Vor fi achiziționate cinci trenuri

Vor fi construite două puncte de oprire noi, la: Chitila 2 și Buciumeni.

Investiție de peste 300 de milioane de euro

Investiția totală estimată depășește 1,5 miliarde de lei (cu TVA), respectiv aproximativ 304 milioane de euro.

85% vor fi fonduri europene, 13% buget de stat (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii), 2% finanțare proprie de la UAT-urile de pe traseu (Primăria Sectorului 1 și cele din Ilfov). Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite tot de primării.

TPBI va depune cererea pentru finanțarea europeană, va scoate la licitație toate aceste lucrări, va urmări executarea acestora, precum și a lucrărilor de amenajare a peroanelor, va cumpăra trenuri, spune PMB.

Compania Natională CFR SA va scoate la licitație proiectarea și execuția liniilor (modernizare sau linii noi), electrificarea lor, centralizare, semnalizare, ocupându-se de tot ce ține de cale ferată.

TPBI va preda apoi catre unitățile administrativ-teritoriale spațiile verzi și parcările, iar la CFR gările modernizate.

Ce spunea Nicușor Dan acum cinci ani despre proiect

Acest tren metroplitan a fost promis de Nicușor Dan în campania pentru Primăria Capitalei din 2020, iar în 2021, la o dezbatere pe această temă a explicat în ce constă proiectul.

”Ce înseamnă tren metropolitan? Înseamnă un metrou, practic, care circulă la suprafaţă, cu toate avantajele pe care le are metroul, cu avantajul că avem deja infrastructura CFR existentă. Înseamnă că dacă locuieşti în Ilfov şi lucrezi în Bucureşti, poţi să îţi laşi maşina la un parc&ride, te urci în trenul metropolitan şi cobori la Gara de Nord, sau în Pipera, sau la Gara Obor, sau la Afi Cotroceni”, spunea atunci Nicușor Dan.

„Asta înseamnă, evident, o scurtare a timpilor pentru fiecare dintre noi şi înseamnă implicit o reducere a poluarii aerului. Pe scurt, ăsta este trenul metropolitan, un proiect extrem de ambiţios, dar care, cum am spus, încearcă să rezolve problema de structură şi nu chestiuni punctuale. O să îl invit pe domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov”, declara el în septembrie 2021.