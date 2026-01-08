Trenurile au avut și întârzieri de patru ore între București și Ploiești, din cauza unor probleme la instalația de dirijare a traficului

Miercuri seara au fost mari probleme tehnice în circulația trenurilor între București și Ploiești, iar CFR Călători a anunțat că, în total, 43 de trenuri au acumulat peste 6.500 de minute întârziere. Miercuri seară, o firmă care executa lucrări de reparații între Buftea și Periș a secționat accidental cablurile de semnalizare, anunțase CFR Infrastructură.

Problemele au început după ora 18.00



CFR Infrastructură anunța că miercuri, la ora 21.10, circulația trenurilor pe firul 1 pe direcția Buftea – Periș a fost reluată în condiții normale, iar la ora 22:10, firul 2 pe secția Periș – Buftea a fost și el complet remediat.

Joi dimineață nu au mai fost întârzieri mari între București și Ploiești.

Ce spune CFR Călători

„Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la instalația de dirijare a traficului, aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA, pe secția Periș – Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 50 și 240 de minute, totalul cumulat al minutelor de întârziere fiind de 6.525.

Circulația trenurilor s-a realizat și se realizează în baza măsurilor operative dispuse de administratorul infrastructurii feroviare – CFR SA”.

Ce a spus CFR Infrastructură despre incidentul de miercuri seară

„CFR S.A. informează că, în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, pe secția de circulație Periș – Buftea, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfășurate de o societate terță.

În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secționat accidental cablurile de semnalizare.

Ca urmare a acestui incident, circulația feroviară pe secția Periș – Buftea se desfășoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri față de graficul normal de circulație”.