Trenurile au întârzieri de până la cinci ore din cauza vremii. Circulația feroviară, închisă între București și Ploiești

Cea mai afectată de viscol este linia București – Ploiești, unde în cursul nopții au căzut copaci peste rețeaua de contact. Circulația trenurilor a fost întreruptă la ora 5.00 între cele două orașe.

Mai multe trenuri care leagă Moldova și Transilvania de Capitală au întârzieri de peste 250 de minute, iar la plecarea din Gara de Nord sunt și trenuri cu 200 de minute întârziere.

Tabela Garii de Nord la 9.00, pe data de 18 februarie 2026 (foto webcam CFR SA)

Trenurile de lung parcurs staționează în diverse gări. Spre exemplu, trenul IR 1642 Satu Mare – București staționează de la ora 6.00 la Ploiești Vest.

Cel mai grav este pe București – Ploiești unde, începând cu ora 2.11 , s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste rețeaua de contact, spune CFR SA. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploiești.

Începând cu ora 3:15, lipsa de tensiune s-a extins și pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulație. În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenție au constatat că arborele căzut a afectat și firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acționează și drezina pantograf îndrumată din Stația Chitila.

De la ora 4:00, pentru asigurarea condițiilor de intervenție în siguranță, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploiești Vest, pe linia 5 din stația Brazi și pe firul I Ploiești Vest – Ploiești Sud, spune CFR SA.

Unde a intervenit CFR Infrastructură

În intervalul 17 februarie 2026, ora 19.00 – 18 februarie 2026, ora 07.00, la nivel național, s-au înregistrat intervenții asupra infrastructurii feroviare, după cum urmează:

4 intervenții pentru remedierea deranjamentelor la linia de contact;

8 intervenții pentru îndepărtarea obstacolelor din gabaritul căii ferate.

Intervențiile s-au desfășurat pe raza Sucursalelor Regionale de Căi Ferate București, Craiova și Timișoara. Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, intervențiile continuă pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Se acționează cu echipe operative, utilaje de deszăpezire și drezine de intervenție, pentru menținerea funcționării instalațiilor de semnalizare, centralizare și electrificare.