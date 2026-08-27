Trimisul lui Trump în România, demonstrație despre cum se poate vorbi la telefon cu Nicușor Dan

Paolo Zampolli, emisarul special al președintelui SUA pentru parteneriate globale, l-a sunat de față cu presa pe Nicușor Dan. Președintele României nu a răspuns, dar a sunat înapoi după un minut.

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Joi a avut loc inaugurarea parcului Donald Trump, din Sectorul 4 al Bucureștiului. Primarul Daniel Băluță l-a avut invitat pe Paolo Zampolli. Poziția oficială a acestuia este de „emisarul special al președintelui SUA pentru parteneriate globale”.

În mai multe luări de poziție anterioare, Zampolli s-a descris ca un emisar al președintelui Trump mai ales pe zona turistică și de reprezentare.

Zampolli l-a pus pe Dan pe speaker

Băluță și Zampolli s-au așezat la pupitru. Au vorbit. La un moment dat, Zampolli a spus: „Voi suna pe cineva foarte special”. A sunat. Inițial, interlocutorul nu a răspuns. Apoi, într-un minut, cel apelat a sunat înapoi. Era Nicușor Dan, vocea fiind ușor de recunoscut pentru că Zampolli l-a pus pe speaker. Dialogul a avut loc în engleză.

„Domnule președinte, v-am sunat pentru că sunt la inaugurarea parcului și președintele Trump mi-a cerut să vă transmit mulțumiri personal dumneavoastră și românilor. Proiectul este minunat”, a spus Zampolli.

Nicușor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României la Chișinău și se pregătește pentru întâlnirea cu președinta Maia Sandu. „Deci, ați văzut parcul?”, continuă apoi Nicușor Dan în discuția cu Paolo Zampolli.

„Da, vreau să vă mulțumim foarte mult. Tura următoare când mă întorc în România vom merge împreună. Aștept să vă văd în următoarele săptămâni la New York”, a spus Zampolli.

„O să fie o mare plăcere”, îi răspunde Nicușor Dan, care îi urează lui Zampolli succes în viitoarea vizită în Uzbekistan. Apoi cei doi au încheiat dialogul.

Cine este Zampolli

Paolo Zampolli este trimisul special al președintelui Statelor Unite pentru parteneriate globale și una dintre figurile legate de administrația de la Washington prezente în mod special în politica și viața publică din România.

Zampolli a jucat un rol important în întâlnirea, fie și frugală, a lui Nicușor Dan cu secretarul de stat american Marco Rubio, din 19 februarie 2026, de la Washington, potrivit realizatoarei Cristina Cileacu de la Digi24, jurnalistă cu autoritate în politica internațională.

La începutul lunii septembrie 2025, Zampolli se întâlnise cu premierul Ilie Bolojan.

Primăvara lui 2026 l-a propulsat în continuare pe Paolo Zampolli în atenția publică din România, când a devenit clar că parcul din Sectorul 4 va lua numele președintelui Donald Trump.