Trimisul special al Kremlinului, în vizită în SUA. Ce vrea să discute urgent cu americanii înainte de expirarea termenului

Kiril Dmitriev (stânga), un apropiat al președintelui Putin, care a jucat un rol crucial în dialogul dintre Moscova și Washington, alături de Steve Witcoff, trimisul special al președintelui american pentru misiuni de pace, în Sankt Petersburg, aprilie 2025 Foto: Profimedia

Trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a deplasat în Statele Unite pentru discuții cu puțin timp înainte de expirarea măsurii privind relaxarea temporară a sancțiunilor SUA asupra petrolului rusesc.

„Kirill Dmitriev conduce un grup pe probleme economice și continuă munca în cadrul acestui grup”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat vineri de agenția rusă de presă TASS, transmit DPA și Agerpres.

Dmitriev nu poartă discuții cu privire la încheierea războiului în Ucraina, a spus Peskov, adăugând că vizita nu înseamnă o reluare a negocierilor.

Statele Unite au impus sancțiuni Moscovei în urma invaziei în Ucraina, însă, după ce prețul petrolului a crescut dramatic ca urmare a războiului din Iran, Washingtonul a permis temporar vânzarea petrolului rusesc aflat deja la bordul navelor.

Derogarea este în vigoare până sâmbătă.

Cel mai recent, Moscova și Kievul au purtat discuții directe în Emiratele Arabe Unite și în Elveția, cu mediere din partea Washingtonului. Războiul din Iran a amânat o noua rundă de discuții.

Joi, președintele rus Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de 32 de ore în timpul Paștelui Ortodox, de sâmbătă după-amiază până duminică la miezul nopții.