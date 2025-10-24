Trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina este în continuare analizată, spune șeful NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că a discutat problema trimiterii de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina cu președintele american Donald Trump în cursul vizitei pe care a efectuat-o săptămâna aceasta la Washington și că problema este „încă în curs de examinare”, transmite Reuters.

„Îndeosebi rachetele Tomahawk, desigur, președintele (Trump) și cu mine am discutat acest subiect. Problema rămâne în analiza președintelui și, repet, decizia aparține Statelor Unite”, a declarat Mark Rutte.

El a adăugat că fiecare țară aliată decide ce arme livrează Ucrainei și că Statele Unite au furnizat și vor continua să furnizeze o gamă largă de arme.

Șeful NATO s-a deplasat vineri la Londra pentru a se întâlni cu liderii „Coaliției de voință”, un grup de aproape 30 de țări care s-au angajat să sprijine Ucraina în războiul contra Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski participă de asemenea la această reuniune, găzduită de premierul britanic Keir Starmer.