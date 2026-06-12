Tripadvisor a numit cel mai bun hotel din lume pentru 2026 și costă puțin peste 50 de euro pe noapte

Platforma de sfaturi pentru călători Tripadvisor a anunțat câștigătorii premiilor sale anuale „Travelers’ Choice Awards” privind cele mai bune hoteluri din lume, iar un hotel din Indonezia s-a clasat pe prima poziție.

Câștigătorii premiilor „Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Hotels 2026” au fost stabiliți în baza calității și cantității recenziilor și evaluărilor de pe Tripadvisor, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025.

„Câștigătorii de anul acesta ai ‘Best of the Best Hotels’ reprezintă opțiunile de top ale milioanelor de călători care au stat, au experimentat și și-au făcut timp să evalueze aceste proprietăți”, a declarat Laurel Greatrix, director de comunicare al Tripadvisor Group. într-un comunicat.

„Fie că este vorba despre un complex de lux din Indonezia, o cabană de aventură din Oregon sau o macara suspendată deasupra Amsterdamului, acești câștigători creează baza unor călătorii cu adevărat de neuitat”, mai afirmă sursa citată.

Iar hotelul G.H. Universal din Bandung, reședința administrativă a regiunii Java de Vest a Indoneziei, a fost votat pe Tripadvisor drept hotelul nr. 1 din lume.

Cum e descris cel mai bun hotel din lume de Tripadvisor

„Hotelul de cinci stele G.H. Universal Hotel Bandung din nordul orașului Bandung îmbină o arhitectură în stil renascentist cu luxul, confortul și frumusețea naturală a zonei”, notează Tripadvisor într-un comunicat.

„Cu 105 camere din care se poate alege, hotelul oferă o curte interioară spațioasă și o piscină, un spa relaxant, un centru de fitness, servicii de dining disponibile 24 de ore din 24 și singurul hotel de lux din Indonezia dedicat animalelor de companie, The G.H. Universal Pet Inn, unde animalele pot beneficia de îngrijire dedicată pe tot parcursul șederii”, mai afirmă platforma de sfaturi pentru călători.

Mai multe fotografii cu hotelul pot fi găsite pe site-ul Tripadvisor. Un videoclip publicat de hotel pe canalul său de YouTube pune mai mult accentul pe atracțiile din zonă:

O căutare rapidă pe Booking.com arată că o rezervare „last minute” pentru o noapte, pentru 12-13 iunie, costă doar 60 de euro. Însă pentru o rezervare în avans prețul mediu este de 55 de euro. Tariful este pentru o cameră twin superioară cu vedere la grădină, potrivită pentru un cuplu.

Prețul este ușor mai mare pentru zilele de weekend, pornind de la 57-64 de euro, în funcție de perioada selectată. Hotelul are tarife apropiate pentru vizitatorii care călătoresc cu copii mici, dar prețurile sar simțitor, la peste 100 de euro pe noapte, pentru cei care se cazează cu copii ce au împlinit vârsta de 12 ani.

Care sunt cele mai bune hoteluri din lume pentru 2026, potrivit Tripadvisor