Trofeul Cupei Mondiale FIFA: istorie, design și portretul sculptorului Silvio Gazzaniga

Simbolul suprem al fotbalului, trofeul Cupei Mondiale, creat în 1970 de sculptorul italian Silvio Gazzaniga, a înlocuit legendarul Trofeu Jules Rimet. Această sculptură din aur, care înfățișează două figuri ridicând globul pământesc, întruchipează atât victoria sportivă și unitatea globală, cât și dialogul dintre artă, design și cultura populară.

Actualul trofeu al Cupei Mondiale FIFA este o sculptură din aur realizată în perioada 1970 – 1971 de sculptorul italian Silvio Gazzaniga, ales de FIFA pentru a înlocui Cupa Jules Rimet începând cu ediția din 1974 a turneului.

Două trofee pentru o competiție

Începând din 1930, Cupa Mondială FIFA a fost reprezentată de două trofee distincte. Din 1930 până în 1970, Cupa Jules Rimet a fost acordată fiecărui câștigător înainte de a fi oferită definitiv Braziliei, iar începând cu 1974, „Trofeul Cupei Mondiale FIFA” al lui Silvio Gazzaniga a devenit simbolul universal al competiției.

Cupa Jules Rimet, primul simbol

Prima Cupă Mondială a fost cea denumită Jules Rimet, după fostul președinte al FIFA care a jucat un rol decisiv în crearea turneului.

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Sergio Leon | Dreamstime.com