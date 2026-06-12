Troia antică prinde viață într-o expoziție fără precedent organizată la Colosseum

Colosseumul din Roma găzduiește „cea mai importantă expoziție despre Troia organizată vreodată”, au declarat vineri organizatorii, precizând că evenimentul va urmări călătoria eroului troian Enea, de la ruinele străvechiului oraș din Asia Mică, incendiat de greci, până în Italia, unde a pus bazele fondării „Orașului Etern”, informează agenția ANSA, citată de Agerpres.

Expoziția, care s-a deschis vineri va rămâne deschisă până pe 18 octombrie. Ea include 300 de artefacte antice, care spun povestea legendarei călătorii a lui Enea și multe altele.

Intitulată „Troia și Roma. Mituri, legende, povești din Mediterana antică”, noua expoziție face parte dintr-un acord bilateral semnat între Alessandro Giuli, ministrul italian al Culturii, și Mehmet Nuri Ersoy, omologul său turc.

Este „una dintre cele mai importante și mai mari expoziții dedicate Troiei organizate vreodată”, după cum a explicat Rustem Aslan, directorul sitului arheologic Troia Antică, în cadrul vernisajului de vineri.

„Ar fi dificil să organizăm o altă expoziție de această amploare în afara Turciei”, a adăugat el. Rustem Aslan nu a exclus posibilitatea organizării unei expoziții similare dedicate Romei în situl turc antic Troia.

„Am discutat despre asta cu Alfonsina Russo”, a spus el, referindu-se la curatoarea expoziției de la Colosseum.

O vizitatoare face fotografii la expoziția privind Troia de la Colosseum, FOTO: Mimmo Chianura, AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zeci de artefacte care nu au fost prezentate anterior, expuse la Colosseum

Artefactele provin de la unele dintre cele mai importante muzee din Italia și Turcia, inclusiv din Troia.



Nouăsprezece muzee turce au împrumutat peste 220 de obiecte, dintre care 50 nu au mai fost văzute până acum de publicul italian, iar peste 20 nu au mai fost expuse niciodată în afara Italiei.

Expoziția începe cu o replică a Calului Troian și stabilește, la granița dintre realitate și ficțiune, un dialog între dovezile arheologice și materialele care documentează răspândirea și reinterpretarea mitului lui Enea până la fondarea Romei.

‘Parcul Colosseum aduce în fața ochilor lumii narațiunea unui mit fondator crucial pentru istoria umanității’, a declarat Simone Quilici, directorul Parcului Arheologic Colosseum.

Expoziția cuprinde patru secțiuni: o reconstituire a sitului Troiei, oferind o imagine de ansamblu unică asupra civilizației hitite și a diverselor realități culturale din Anatolia între mileniile al III-lea î.Hr. și al II-lea î.Hr.; Războiul Troian, povestit din perspectiva troienilor, și începutul diasporei, cu Enea în rolul principal; călătoria eroului, inspirată de tradițiile literare și dovezile arheologice; și mitul lui Romulus și Remus și fondarea Romei.