Trotinetele electrice, interzise în parcurile din București. Amenzile ajung la 500 de lei

Bucureștenii nu au voie să circule cu trotinete electrice, biciclete electrice, hoverboard-uri sau alte vehicule motorizate pe aleile parcurilor.

Poliția Locală anunță că face controale în Cișmigiu, Herăstrău, Tineretului, Circului și Carol, iar cei care nu respectă interdicția pot fi amendați cu până la 500 de lei. De la intrarea în vigoare a noilor reguli au fost aplicate 175 de sancțiuni, în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Parcul poate părea un loc mai sigur decât strada pentru un copil care merge cu trotineta electrică. Nu sunt mașini, viteza pare mai ușor de controlat, iar părintele îl poate supraveghea. În București însă, circulația vehiculelor electrice pe aleile parcurilor este interzisă, indiferent de vârsta celui care le conduce.

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