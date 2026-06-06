Trotuarul demn de Guiness Book a fost turnat pe o străduță din Obor. Are 80 cm și e ocupat de mașini

Un trotuar demn de Guiness Book a fost turnat pe o străduță din Obor. E nou nouț, are 80 cm plus 30 cm de bordurici, și e ocupat de mașini | Sursa foto: B365.ro

După lungi lucrări la sistemul de termoficare, pare-se că acest calvar e pe cale de a lua sfârșit. Într-un final, s-a asfaltat și ultimul crater dintr-unul dintre micile și multele șantiere din zona Obor.

Măsurat cu ruleta are 80 de centimetri, iar un cărucior nu poate fi plimbat pe aici, că-i mai lat. Bordurile sunt însă piesa de rezistență. 15 cu 15 egal 30. Adică mai mult de 30% din lățimea trotuarului.

După ce muncitorii au părăsit șantierul, au lăsat în urmă un morman de nisip în mijlocul noului trotuar.

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