Trump a anunțat că desemnează Antifa drept „organizație teroristă”: „O mișcare bolnavă, periculoasă, un dezastru al stângii radicale”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri, în urma asasinării activistului politic de dreapta Charlie Kirk, noi măsuri împotriva grupurilor de stânga, clasând mișcarea antifascistă și antirasistă Antifa drept „organizație teroristă”, transmite Reuters.

Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social că „desemnează” această mișcare „bolnavă, periculoasă, un dezastru al stângii radicale”, drept organizație teroristă.

„De asemenea, voi recomanda cu tărie ca cei care finanțează ANTIFA să fie investigați amănunțit, în conformitate cu cele mai înalte standarde și practici legale”, a scris Trump.

Nu este clar deocamdată ce importanță juridică are anunțul lui Trump. Antifa este o mișcare ideologică slab organizată, fără o structură de conducere sau o ierarhie clară, potrivit experților.

La o zi după ce procurorii din Utah au dezvăluit acuzațiile oficiale împotriva celui acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, nu au apărut dovezi care să-l lege pe Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, de vreun grup. Rămân, de asemenea, întrebări cu privire la motivele sale exacte.

Trump și înalți oficiali au acuzat în repetate rânduri grupurile de stânga că au creat o atmosferă de ostilitate față de conservatori înainte de asasinarea lui Kirk.

Casa Albă pregătește un decret prezidențial privind violența politică și discursul instigator la ură, a spus miercuri un oficial al administrației Trump.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, într-un interviu acordat miercuri Fox News, a dat în repetate rânduri vina pe ceea ce el a numit radicalizarea politică de stânga pentru asasinat.

El a spus că Casa Albă depune eforturi susținute pentru a se asigura că „rețelele de finanțare a violenței de stânga” vor fi tratate ca organizații teroriste.

Criticii spun că Trump folosește asasinarea lui Kirk ca pretext pentru a lua măsuri dure împotriva oponenților politici.

Trump a lansat inițial ideea unei astfel de desemnări pentru antifa în 2020, în contextul protestelor violente la nivel național care au urmat uciderii lui George Floyd de către poliție în Minneapolis.

La momentul respectiv, experții juridici au afirmat că o astfel de măsură nu are temei legal, ar fi dificil de pus în aplicare și ar ridica probleme legate de libertatea de exprimare, având în vedere că aderarea la o ideologie nu este, în general, considerată o infracțiune.