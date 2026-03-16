Trump a anunțat că șefa sa de cabinet are cancer. „O persoană uimitoare”

Șefa de cabinet de la Casa Albă, Susie Wiles, a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu incipient, conform anunțului făcut luni de președintele american Donald Trump, citat de CNN.

Într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social, Trump a spus că prognosticul medicilor pentru Susie Wiles este unul „excelent”, iar ea va lucra „practic cu normă întreagă la Casa Albă” pe perioada tratamentului.

„Puterea ei și devotamentul ei în a continua să facă munca pe care o iubește și pe care o face atât de bine, în timp ce își urmează tratamentul, vă spun tot ce trebuie să știți despre ea”, a adăugat președintele american.

Trump nu a menționat cât va dura tratamentul lui Wiles și nu a oferit alte detalii despre diagnostic, dar a spus că ea „a decis să abordeze această provocare imediat, în loc să aștepte”.

Susie Wiles a spus că are „o echipă remarcabilă de medici”

Șefa de cabinet a transmis la rândul său un comunicat, în care a precizat că intenționează să rămână în funcție.

„Sunt recunoscătoare că am o echipă remarcabilă de medici care au depistat cancerul din timp și care îmi îndrumă îngrijirea și sunt încurajată de un prognostic favorabil”, a declarat ea.

Ea și Trump au participat luni la o întâlnire cu consiliul de administrație al Kennedy Center la Casa Albă, unde președintele a descris-o drept o „persoană uimitoare, o luptătoare uimitoare”, care se confruntă cu „o dificultate minoră”.

„O să se ocupe de ea imediat”, a mai spus Donald Trump.

Susie Wiles, în vârstă de 68 de ani, a jucat un rol important în campania lui Trump din 2024 și este prima femeie care ocupă funcția de șefă de cabinet la Casa Albă.

Considerată cea mai importantă poziție din personalul Casei Albe, șefii de cabinet se asigură în general că agenda președintelui este respectată, potrivit BBC.