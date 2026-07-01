Trump a câștigat peste 1 miliard de dolari din criptomonede în primul an de mandat

Donald Trump dansând pe scenă la un eveniment din New York. Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a câștigat peste 1 miliard de dolari anul trecut din tranzacții comerciale cu criptomonede, potrivit raportului său financiar obligatoriu pentru 2025, citat de BBC.

Într-o declarație de aproape 1000 de pagini, el a raportat redevențe de 635 de milioane de dolari , plus venituri de peste 500 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, o firmă de criptomonede fondată de propriii săi fii și de copiii trimisului său special, Steve Witkoff.

A câștigat milioane în plus din imobiliare, însă Casa Albă a negat că ar fi profitat de pe urma președinției.

Cea mai recentă declarație financiară a sa reprezintă o creștere semnificativă a veniturilor în comparație cu cea precedentă din 2024, când Trump a dezvăluit venituri de peste 600 de milioane de dolari.

Casa Albă a subliniat în repetate rânduri că Trump și-a plasat afacerea într-un trust administrat de fiii săi și a negat orice conflict de interese.

Secretarul adjunct de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că președintele a făcut cu mândrie din SUA „capitala mondială a criptomonedelor”.

Ea a adăugat: „Toate acțiunile președintelui Trump și ale administrației sale sunt întreprinse în interesul superior al poporului american – iar orice așa-ziși «reporteri» care insistă asupra altora reciclează aceeași narațiune obosit și falsă pe care democrații și presa tradițională o promovează de un deceniu.”

Trump a criticat în trecut criptomonedele, numind Bitcoin o „înșelătorie” și un „dezastru care urmează să se întâmple”.

Însă dezvăluirea de marți arată că veniturile sale din criptomonede eclipsează veniturile din afacerea sa imobiliară, care i-a adus inițial faima.

A câștigat în jur de 77 de milioane de dolari de la clubul său Mar-a-Lago și 122 de milioane de dolari de la clubul său de golf din Doral, Florida.

De asemenea, a câștigat peste 30 de milioane de dolari de la fiecare din cluburile de golf din Bedminster, New Jersey, Jupiter, Florida, și Turnberry, Scoția.

Trump a câștigat milioane de dolari și din alte afaceri, conform declarației financiare.

Acestea au inclus redevențe în valoare de 4,7 milioane de dolari pentru ceasuri marca Trump, împreună cu Biblii, pantofi sport, parfumuri și chitare marca Trump.

Prima Doamnă Melania Trump a enumerat și veniturile sale din 2025 în declarație. Ea a câștigat 10,7 milioane de dolari dintr-un „acord de licență” legat de documentarul despre ea, lansat anul trecut.

Alte 6 milioane de dolari a făcut din vânzarea de NFT-uri, care sunt imagini digitale vândute online.

Președintele a enumerat, de asemenea, milioane de dolari în înțelegeri din diverse acțiuni în justiție.

Acestea au inclus 16 milioane de dolari dintr-un proces împotriva ABC, 16 milioane de dolari de la CBS Broadcasting și CBS Interactive, 24,5 milioane de dolari de la Meta, 22 de milioane de dolari de la YouTube și 8 milioane de dolari de la X.

Însă Casa Albă a declarat că majoritatea acestor bani au fost direcționați către viitoarea bibliotecă prezidențială a lui Trump sau către o organizație non-profit dedicată întreținerii parcurilor din zona Washington DC.