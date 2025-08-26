Trump a decis demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook

Președintele Donald Trump a declarat că o demite „cu efect imediat” pe Lisa Cook, oficială a Rezervei Federale, dând un semnal extrem de clar în lupta sa împotriva băncii centrale a SUA, notează BBC

Într-un anunț făcut pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a postat o scrisoare adresată lui Cook în care a informat-o despre decizia sa de a o înlătura din consiliul de administrație al băncii.

El a spus că există „motive suficiente” pentru a crede că a făcut declarații false cu privire la contractele ipotecare și a invocat puterile constituționale care, spune el, i-au permis să o demită.

Nici Cook, nici Rezerva Federală nu au comentat demiterea, anunțată de președinte luni seară.

Trump a pus presiune tot mai mare asupra Fed – în special asupra președintelui acesteia, Jerome Powell – în ultimele săptămâni din cauza a ceea ce consideră a fi reticența băncii centrale de a reduce ratele dobânzilor. El a evocat în repetate rânduri posibilitatea de a-l concedia pe Powell.

Decizia sa de a o concedia pe Cook, care este unul dintre cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed și prima femeie afro-americană care ocupă această funcție, este considerată a fi fără precedent în istoria de 111 ani a băncii centrale.

De asemenea, este probabil să ridice întrebări juridice, experții sugerând că Casa Albă va trebui să demonstreze – posibil în instanță – că a avut motive suficiente pentru a o concedia.

Conform scrisorii lui Trump, Cook a semnat un document care atestă că o proprietate din Michigan va fi reședința sa principală pentru anul următor.

„Două săptămâni mai târziu, ați semnat un alt document pentru o proprietate din Georgia, prin care se preciza că aceasta va fi reședința dumneavoastră principală pentru anul următor”, a spus președintele.

„Este de neconceput să nu fi fost conștient de primul tău angajament atunci când ți l-ai asumat pe al doilea”, a scris el.

Președintele i-a cerut demisia săptămâna trecută din cauza acuzațiilor de fraudă ipotecară, care au fost formulate inițial într-o scrisoare publică adresată procurorului general Pam Bondi de autoritatea de reglementare a finanțării locuințelor, Bill Pulte, un aliat al lui Trump.

Autoritatea de reglementare în domeniul finanțării locuințelor a numit scrisoarea o „sesizare penală” și a îndemnat departamentul de justiție să investigheze. Nu este clar dacă a fost deschisă o anchetă.

Într-o declarație emisă săptămâna trecută pentru BBC, Cook a declarat că a aflat despre acuzații din presă, iar problema provine dintr-o cerere de credit ipotecar pe care a depus-o acum patru ani, înainte de a se alătura băncii centrale.

„Nu am nicio intenție să fiu intimidată să mă retrag din funcție din cauza unor întrebări ridicate într-un tweet”, a spus ea.

„Intenționez să iau în serios orice întrebare despre istoricul meu financiar în calitate de membru al Rezervei Federale și, prin urmare, adun informațiile corecte pentru a răspunde la orice întrebări legitime și a oferi fapte.”

Dacă Cook sau Fed se opun deciziei lui Trump de a o înlătura, acest lucru ar putea declanșa o confruntare între banca centrală și Casa Albă. Fed și-a câștigat independența față de guvernul SUA în 1951.

Trump și-a exprimat o animozitate crescândă față de Powell, numindu-l „idiot” și „catâr încăpățânat” pentru că nu a susținut apelurile președintelui pentru reduceri rapide și majore ale ratelor dobânzilor.

Însă săptămâna trecută, Powell a mărit așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în septembrie. Într-un interviu adresat bancherilor centrali reuniți la Jackson Hole, Wyoming, el a susținut, de asemenea, că impactul inflaționist al tarifelor impuse de Trump s-ar putea dovedi temporar.