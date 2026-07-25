Trump a schimbat avionul de urgență în Turcia, la summitul NATO, din cauza unei amenințări din Iran

Serviciul Secret a decis înlocuirea aeronavei primite din Qatar cu modelul Air Force One dotat cu sisteme avansate de apărare. Măsura a fost luată după ce oficialii au aflat că forțele aliate Iranului îl vizau pe Donald Trump, potrivit The New York Times.

Președintele SUA a schimbat brusc aeronava la plecarea din Turcia în această lună, după ce oficialii au considerat că există o amenințare credibilă conform căreia forțele aliate Iranului îl vizau pe el și aeronava Air Force One, potrivit mai multor persoane informate cu privire la această chestiune.

Amenințarea a apărut în timpul summitului NATO de la Ankara, unde Trump sosise cu noul Boeing 747-8 donat de Qatar. Această aeronavă nu dispune de capacitățile defensive avansate ale modelului Air Force One consacrat, așa cum a relatat anterior NYT.

După ce guvernul SUA a detectat amenințarea, Serviciul Secret l-a îndemnat pe Trump să schimbe avionul. Ulterior, acesta a anunțat că va folosi aeronava Air Force One pentru a părăsi țara.

Detaliile despre natura amenințării, nepublicate până în prezent, explică reacția rapidă a Casei Albe pentru schimbarea aparatelor de zbor. Cazul evidențiază îngrijorările legate de securitatea avionului donat, pe care Trump a insistat să fie pregătit cât mai repede posibil pentru a-l putea folosi.

Datele deținute de oficialii americani arătau că forțele aliate nu vizau în mod specific noua aeronavă, ci pe Donald Trump și orice avion în care s-ar fi aflat acesta. Detaliile au fost oferite de persoane informate despre acest caz, sub protecția anonimatului, pentru publicația The New York Times. Casa Albă a refuzat să comenteze oficial. Însă, un înalt oficial al administrației a amintit declarațiile lui Trump despre încercările Iranului de a-l asasina și a transmis că există deplină încredere în măsurile de protecție.

Detaliile amenințării nu au fost difuzate pe scară largă în cadrul administrației, unora dintre oficiali comunicându-li-se doar că este o măsură de precauție generală. Membrii importanți ai Congresului nu au fost informați cu privire la această alertă specifică.

Trump a declarat inițial că schimbarea avionului a avut scopul de a oferi militarilor americani din Marea Britanie ocazia de a vizita noul aparat de zbor și a negat că decizia ar fi avut legătură cu securitatea. NYT a relatat că Serviciul Secret l-ar fi îndemnat să schimbe avionul.

După ce publicația americană a relatat în această lună despre îngrijorările oficialilor federali privind securitatea avionului, guvernul a demarat o anchetă asupra scurgerilor de informații. Autoritățile au solicitat mărturii în fața marelui juriu din partea mai multor jurnaliști de la NYT, precum și înregistrările telefonice ale acestora și ale rudelor lor, însă Departamentul de Justiție a retras citațiile joi.

Președintele a părut să recunoască duminică faptul că avionul nu dispunea de toate caracteristicile aparatelor Boeing utilizate anterior ca „Air Force One”. Întrebat de un reporter despre lipsa sistemelor de apărare antirachetă pe aeronava din Qatar, el a declarat că aceasta va fi în curând „echipat la maximum”. Avionul, vechi de aproximativ 14 ani, a trecut printr-un proces costisitor și grăbit de modernizare pentru a putea servi drept „Air Force One”.

La momentul schimbului de aeronave, unele rapoarte indicau că Israelul a transmis Statelor Unite informații despre planurile Iranului de a-l asasina pe Donald Trump. O parte dintre oficialii americani au privit cu scepticism aceste date, considerând că gestul a fost o încercare de a-l determina pe Trump să intensifice atacurile împotriva Teheranului.

Amenințarea la adresa avionului Air Force One în Turcia, care a determinat schimbarea aeronavei, a fost distinctă de cea atribuită serviciilor de informații israeliene, potrivit unor persoane informate cu privire la această chestiune.

Statele Unite au reluat atacurile împotriva Iranului în timp ce Donald Trump se afla la Ankara, la o distanță de aproximativ 1.000 de mile de Teheran. În cadrul summitului NATO din iulie 2026, Trump a vorbit deschis despre eforturile iraniene de a-l asasina, când a fost întrebat de ce înlocuia avionul donat de Qatar cu celălalt aparat.

„Vor să-l elimine pe liderul SUA — pe mine”, a spus el. „Sunt pe toate listele. Am văzut azi-dimineață că sunt pe absolut toate listele lor. Și, până acum, cred că am avut puțin noroc, dar poate că asta nu va dura prea mult.”

Forțele legate de Iran doresc de mult timp să-l asasineze pe Trump, încă din primul său mandat, când forțele americane l-au ucis pe Qassim Suleimani, un general iranian de rang înalt.

Trump s-a plâns de ani de zile de starea celor două avioane care au servit drept Air Force One începând din 1990, afirmând că nu erau suficient de impresionante pentru călătoriile în străinătate. Oficialii militari și-au exprimat separat îngrijorarea cu privire la faptul că actualele avioane Air Force One au fost utilizate mult mai mulți ani decât se prevăzuse inițial.

Anul trecut, Qatarul a anunțat că donează un Boeing 747-8 pentru uzul lui Donald Trump, iar acesta a declarat că intenționează să îl ia la biblioteca sa prezidențială după încheierea mandatului. Oficialii au descris noul avion ca fiind o soluție temporară până la livrarea aeronavelor comandate de Forțele Aeriene, a căror livrare a fost amânată îndelung.

De când Trump s-a întors în Statele Unite din Turcia, oficialii de la Casa Albă au declarat că noul avion va fi scos din serviciu pentru aproximativ o lună în această toamnă, pentru modernizări suplimentare.

„Noul Air Force One este perfect sigur pentru deplasările președintelui, dar va beneficia de modernizări și îmbunătățiri suplimentare în toamnă, care vor dura aproximativ o lună”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, într-un comunicat. „În această perioadă, președintele va zbura cu vechiul Air Force One.”

Nu este clar ce îmbunătățiri pot fi finalizate într-un interval atât de scurt.

La o ședință de informare organizată miercuri, oficialii Serviciului Secret au declarat că nivelul de amenințare pentru persoanele aflate sub protecția agenției este cel mai ridicat pe care l-au înregistrat vreodată.

„Cifrele înregistrate de această agenție – și, cu siguranță, nu am mai văzut așa ceva în cei 24 de ani de carieră – depășesc cu mult orice limită”, a declarat reporterilor Sean Curran, directorul Serviciului Secret.

„Consider că situația a devenit extrem de instabilă, iar acest lucru se aplică la toate nivelurile. Nu mă refer doar la persoanele aflate sub protecția noastră, ci și la oficialii locali. Amploarea amenințărilor și a contextului actual este mai mare decât am văzut vreodată”, a mai sus el.

Curran a fost șeful echipei de protecție a Serviciului Secret a lui Trump între cele două mandate ale acestuia. El s-a numărat printre agenții care se aflau alături de Trump când, în calitate de candidat, acesta a fost împușcat într-o tentativă de asasinat în timpul unui miting la Butler, Pennsylvania, în iulie 2024.