Trump a semnat un ordin executiv prin care Lacul Ontario a fost redenumit Lacul America

Președintele american Donald Trump, angajat într-o confruntare diplomatică și economică dură cu Canada, a semnat joi un ordin executiv prin care Lacul Ontario, situat la frontiera americano-canadiană, a fost redenumit Lacul America, transmite AFP, conform Agerpres.

„Avem un golf și avem un lac. Tot ce ne mai lipsește încă este un ocean”, a comentat președintele american, care ordonase deja schimbarea numelui Golfului Mexic în „Golful Americii”.

„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a scris marți Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Postarea lui a intervenit după ce disputa comercială dintre Canada și SUA, declanșată de taxele vamale impuse de Washington aliatului său, a escaladat luni într-un război deschis de replici între președintele american și premierul provinciei Ontario, Doug Ford, un fost susținător al său.

Canada a anunțat marți intrarea în vigoare pe 8 septembrie a unor suprataxe vamale de 15 până la 50% pentru o serie de produse americane și deblocarea a 4,6 miliarde de euro pentru susținerea sectoarelor dur lovite de războiul comercial care a escaladat între cele două state vecine.