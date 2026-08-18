Trump a votat a treia oară prin corespondență, un procedeu pe care l-a atacat frecvent și l-a echivalat cu frauda

Liderul de la Casa Albă a criticat vehement utilizarea votului prin corespondență și susține că această practică ar trebui limitată la cei care se află în armată, sunt în deplasare sau au o dizabilitate sau o boală, scrie Politico.

Președintele Donald Trump a votat prin corespondență la alegerile primare republicane din Florida, potrivit registrelor electorale locale, chiar dacă continuă să critice vehement acest procedeu electoral, invocând numeroase acuzații de fraudă.

Registrele electorale din Palm Beach arată că președintele a solicitat buletinul de vot la sfârșitul lunii iulie, iar acesta a fost returnat pe 13 august.

Nu este prima dată când Trump votează prin poștă în statul său de reședință: el a votat la un scrutin local din Palm Beach la începutul acestui an.

New York Times scrie că Trump a votat de cel puțin trei ori prin corespondență, președintele folosind acest procedeu și la alegerile din 2020.

Criticile lui Trump la adresa votului prin corespondență

Trump, care continuă să afirme că a câștigat alegerile din 2020, în ciuda lipsei dovezilor, a presat în repetate rânduri Congresul în acest an să adopte Legea SAVE America, o măsură care impune utilizarea actelor de identitate cu fotografie la alegerile federale, precum și a dovezilor documentare privind cetățenia.

„Așa cum a afirmat președintele Trump, Legea SAVE America prevede excepții de bun simț care permit americanilor să voteze prin corespondență în caz de boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasare – însă votul universal prin corespondență nu ar trebui permis, deoarece este extrem de vulnerabil la fraudă”, a declarat Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„După cum știe toată lumea, președintele este rezident în Palm Beach și participă la alegerile din Florida, dar, evident, locuiește în principal la Casa Albă, în Washington, D.C. Aceasta nu este o știre”, a continuat oficiala.

Între timp, administrația Trump încearcă să convingă Curtea Supremă să permită intrarea în vigoare a unui decret prezidențial privind votul prin corespondență înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Acest decret a fost blocat de o curte federală de apel la începutul acestui an.

Trump continuă să critice vehement utilizarea votului prin corespondență și susține că această practică ar trebui limitată la cei care se află în armată, sunt în deplasare sau au o dizabilitate sau o boală.

„Buletinele de vot prin corespondență sunt, prin natura lor, corupte”, a declarat Trump în timpul unui discurs din iulie privind alegerile.

Republicanii din Florida au păstrat votul prin corespondență, în ciuda criticilor președintelui

Republicanii dețin o majoritate calificată în Legislativul din Florida, dar nu au cedat cererilor lui Trump de a limita strict cercul celor care pot vota prin corespondență. Florida are o lege veche care permite fiecărui alegător înregistrat eligibil să solicite un buletin de vot prin poștă.

Guvernatorul Ron DeSantis și legislatorii au introdus în ultimii ani restricții pentru a combate ceea ce ei numesc „colectarea buletinelor de vot”, care limitează cercul persoanelor autorizate să ridice buletinul de vot al altcuiva și să îl predea funcționarilor electorali.

De asemenea, statul a instituit obligația ca alegătorii să-și reînnoiască cererea de buletin de vot la fiecare doi ani și a adăugat cerințe suplimentare privind actele de identitate pentru utilizarea buletinelor de vot prin poștă.

Omul lui Trump, favorit în Florida

Primarele Partidului Republican din Florida au o listă aglomerată de candidați la funcția de guvernator, printre care se numără și deputatul Byron Donalds, susținut de Trump, care este considerat favoritul scrutinului.

Însă acesta este contestat de viceguvernatorul Jay Collins, de fostul președinte al Camerei Reprezentanților statale, Paul Renner, și de James Fishback, un investitor și critic acerb al lui Donalds, care a adoptat o retorică de extremă dreaptă cu privire la Israel și alte subiecte.

Câștigătorul primarelor republicane va fi favoritul covârșitor la câștigarea scrutinului din noiembrie pentru postul de guvernator al Floridei, în condițiile dominației republicane a statului.