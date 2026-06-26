Trump acuză Iranul că a încălcat armistițiul cu un atac asupra unei nave în strâmtoarea Ormuz: „O încălcare nechibzuită”

Președintele american Donald Trump a acuzat vineri Iranul că a lansat un atac cu dronă asupra unei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, pe care l-a catalogat drept o „încălcare nechibzuită” a acordului de încetare a focului încheiat cu Statele Unite, notează The Guardian.

Potrivit lui Trump, o dronă a avariat puntea superioară a navei, însă aceasta și-a putut continua drumul. Președintele american a mai spus că armata SUA a doborât alte trei drone care vizau aceeași navă.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Trump nu a precizat despre ce navă este vorba și nici când a avut loc atacul. Joi, armata britanică anunțase însă că o navă a fost lovită de un proiectil în largul coastelor Omanului.

Incidentul are loc într-un moment delicat al relațiilor dintre SUA și Iran, în timp ce cele două țări încearcă să negocieze un acord de pace permanent care să pună capăt conflictului. În ultimele zile, Iranul și-a intensificat presiunile în privința controlului asupra strâmtorii Ormuz, în pofida acordului provizoriu convenit săptămâna trecută cu Statele Unite.

Tensiunile din regiune au fost evidențiate și de o alertă de rachetă emisă vineri în Emiratele Arabe Unite din cauza unei defecțiuni tehnice. Incidentul a avut loc după atacul asupra navei comerciale și după loviturile lansate de Israel în Liban în ultimele zile.

Alerta transmisă pe telefoanele mobile i-a surprins pe mulți locuitori ai Dubaiului, fiind prima de acest fel de la intrarea în vigoare a armistițiului provizoriu. Totodată, a fost și primul mesaj de avertizare emis de Ministerul de Interne al Emiratelor în Dubai de la începutul războiului dintre Iran și SUA. De la declanșarea conflictului, pe 28 februarie, în regiune au mai fost emise alerte privind posibile atacuri cu rachete și drone iraniene.

La scurt timp după alertă, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că ministrul de Externe, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi. Potrivit comunicatului oficial, șeful diplomației emirateze a subliniat „importanța respectării depline” a acordului provizoriu dintre Iran și SUA.

„Diplomația serioasă și dialogul responsabil reprezintă cea mai bună cale pentru soluționarea tuturor crizelor regionale și internaționale”, se arată în comunicat.

Statele Unite și Iranul continuă negocierile privind detaliile acordului provizoriu de pace, inclusiv condițiile de tranzit al navelor prin strâmtoarea Ormuz și viitorul stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului. Conform înțelegerii temporare, cele două părți au la dispoziție 60 de zile pentru a stabili termenii finali ai acordului.